Неделя: 47 новостей православной России

В Сергиевом Посаде завершилось X Открытое первенство России по русскому рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов, организованное Детским образовательным центром Троице-Сергиевой лавры «Пересвет» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В первенстве участвовали почти 400 юношей в возрасте от 12 до 17 лет из России, Беларуси и Казахстана.

В школе №5 г. Николаевска-на-Амуре прошел открытый урок «Русская Православная Церковь после Октябрьской революции», посвященный Дню славянской письменности и культуры и 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. Клирик храма Святителя Николая чудотворца иерей Рустик Иванов рассказал старшеклассникам, что 2017 год – это юбилейный год воспоминания о трагических событиях и особого почитания новомучеников и исповедников Российских. К открытому уроку школьники подготовили доклады, посвященные гибели Царской Семьи, восстановлению Патриаршества в России, местным – нижнеамурским – новомученикам, гонениям на Русскую Православную Церковь.

В г. Челябинске прошел 2-й областной обучающий семинар «Создание и развитие НКО (некоммерческих организаций) для помощи беременным и семьям, попавшим в кризисную ситуацию». Организовал семинар челябинский Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» – он стал первой православной некоммерческой организацией области, оказывающей подобную помощь. Сейчас число подопечных женщин центра «Берег» выросло более чем до 3000. Сотрудники и добровольцы оказывают юридическую, продуктовую и вещевую помощь нуждающимся женщинам, предоставляют возможность проживания в кризисных квартирах.

В рамках Дня славянской письменности и культуры в Тарко-Салинской ДШИ им. И.О. Дунаевского (Салехардская епархия) состоялся I районный открытый фестиваль «Славянские узоры». В нем участвовали ансамбли, хоровые коллективы народного и академического направления детской школы искусств и дома культуры города Тарко-Сале. В программу фестиваля вошла выставка декоративно-прикладного искусства.

Ярославль празднует День города. Праздничный день начался с молебна у памятника его основателю – благоверному князю Ярославу Мудрому. Молебен совершил секретарь Ярославской епархии архимандрит Адриан (Денисов) в сослужении благочинного приходов Центрального городского округа протоиерея Олега Косолапова, благочинного приходов Северного городского округа протоиерея Сергия Арабова и священнослужителей Ярославля. Перед молебном от Богоявленского храма к памятнику Ярославу Мудрому священнослужители, казаки и молящиеся прошли крестным ходом.

В храме Вознесения Господня п. Горноправдинска по окончании Божественной литургии состоялось награждение победителей выставки творческих работ «Пасха Красная 2017». Выставка была оформлена в фойе воскресной школы прихода и проходила до отдания праздника Светлого Христова Воскресения. В ней участвовали и дети, и взрослые – было представлено более 200 работ. Победителям выставки вручены почетные грамоты и сладкие призы. Выражаем сердечную благодарность всем, кто участвовали в этом празднике творчества.

В Якутске состоялся IV Республиканский фестиваль мультипликации «Чудеса кино», организатором которого является благотворительный фонд «Харысхал». По благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Якутского и Ленского Романа в нем участвовал руководитель социального отдела епархии иерей Александр Воронов. Священник огласил победителя в номинации «Вера» и вручил памятные призы от Якутской епархии. Фестиваль направлен на поддержку детской мультипликации как современный метод творческой реабилитации и социализации детей, в том числе детей с ограниченными возможностями.

В Свято-Никольском храме с. Красногвардейского Майкопской епархии состоялся утренник «Сердцу полезное слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры и организованный воспитанниками воскресной школы во главе с преподавателем А. Лютовой. Он был тепло встречен духовенством и прихожанами храма. Начался утренник с беседы настоятеля храма, благочинного Николаевского благочиния протоиерея Павла Федорова о житии святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, просветителей славян. Затем воспитанники воскресной школы исполнили духовные песнопения и показали две театрализованные сценки, а самые младшие воспитанники показали инсценировку песни.

Воспитанники воскресной школы при барнаульском храме Святителя Димитрия, Митрополита Ростовского, совершили паломническую поездку в Бийск. В старейшем городе Алтайского края они посетили архиерейское подворье, местные храмы и музей Алтайской духовной миссии. О зарождении Православия на Алтае, исторических моментах и святынях ребятам рассказал директор музея Алтайской духовной миссии П. С. Коваленко. Он показал уникальное собрание предметов культуры и жизнедеятельности ХVII – начала ХХ вв. и многое другое.

В здании Управления Амурской епархии прошел концерт МАУК ДО «ДМШ» г.Комсомольска-на-Амуре. Были исполнены произведения европейских композиторов XVI–XIX вв., народная музыка в исполнении учащихся музыкальной школы в сопровождении преподавателей. Ведущей концерта была Е.П. Мичковская, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Детской музыкальной школы. В завершение концерта с благодарственным словом выступил иеромонах Николай (Дмитриев), настоятель Ильинского кафедрального собора г. Комсомольска-на-Амуре, он вручил представителям музыкальной школы благодарственные грамоты от епархии.

Архангелогородцы познакомились с книжными сокровищами – выставка «Книжные сокровища Антониево-Сийского монастыря» открылась в отделе краеведения «Русский Север» архангельской библиотеки имени Н.А.Добролюбова. На экспозиции представлены старинные и современные книги, иконы, картины, фотографии из фондов обители. О прошлом и настоящем монастыря рассказал иеромонах Феофил (Волик), отметив, что Сийская обитель была оплотом духовной жизни на Русском Севере. Часть экспозиции посвящена святому праведному Иоанну Кронштадтскому. В фондах Сийской библиотеки хранятся прижизненно изданные произведения батюшки Иоанна и работы о нем – 4 из них нашли свое место на выставке.

В здании МАОУ ДОД УДТ «Радуга» г. Бирска прошли I епархиальные игры КВН среди воскресных школ Нефтекамской епархии – «Сказка ложь, да в ней намек», с участием команд воскресных школ Михайло-Архангельского храма районного центра с. Новобелокатай, Богородице-Тихвинского женского монастыря п. Приютово, Бирского Свято-Троицкого женского монастыря и команда детского дома. Конкурсная программа состояла из 4 состязаний. По результатам игр команда воскресной школы монастыря выиграла Кубок епархиального КВН, а остальные команды по оценкам жюри разобрали дипломы в различных номинациях.

В рамках социальной программы «Мой теплый дом» Союза женщин Бурятии в Сретенский женский монастырь приехали первые 3 девочки для знакомства со своей новой семьей. Традиционно при женских монастырях в России воспитывались девочки разных возрастов из разных социальных слоев общества. Союз женщин в рамках этого проекта выделил грант на обустройство семейного пансиона, в котором будут воспитываться девочки разного возраста. Дети будут ездить в сельскую общеобразовательную школу, а в стенах монастыря приобретут навыки по ведению хозяйства, кулинарии, рукоделию и т.д.

В г. Владимире прошли 4-е епархиальные военно-патриотические соревнования «Святой воин». Организатором соревнований выступил Отдел по работе с молодежью Владимирской епархии. В соревнованиях участвовали 11 команд. Впервые в этом году соревнования прошли на стадионе «Торпедо», ребята прошли полосу препятствий, состоящую из нескольких этапов. По сложившейся традиции, они прошли и теоретический этап, где смогли показать хорошие знания по 100-летию восстановления Патриаршества, 100-летию революционных потрясений и основам первой медицинской помощи.

Прошли курсы по программе «Основы тифлосурдокоммуникации в сфере конфессиональных отношений» для священослужителей и социальных работников храмов, организованные Координационным центром по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми Синодального отдела по благотворительности, Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» и Российским государственным социальным университетом. На курсах обсуждались актуальные вопросы сопровождения слепоглухих граждан, научно-теоретические основы тифлосурдокоммуникации, законодательные основы работы с ними, практическое изучение жестового языка и тифлосурдокоммуникации.

Брянская епархия

В Дятьковской воскресной школе состоялись выпускные экзамены. Испытания прошли 8 учеников, экзаменацию провели директор воскресной школы В.В. Семина и преподаватели – иерей Павел Корнеев и протоиерей Игорь Купряшин. Ученики показали хорошие знания Библейской истории и основ литургической жизни Церкви, а перед экзаменом участвовали в клиросном пении и алтарном служении за Литургией в храме в честь Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Двое членов брянского епархиального Общества «Трезвение» изъявили твердое желание жить в постоянной трезвости души и тела и дали обет трезвости перед образом Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Обет принимал иерей Павел Аксюхин, духовник епархиального Общества «Трезвение». Чин молебного пения был совершен в храме во имя Вмч. Целителя Пантелеимона. По окончании священник торжественно вручил каждом обетную грамоту, подарил икону и акафист Пресвятой Богородице, читаемый пред иконой «Неупиваемая Чаша».

В Дятьковской городской гимназии состоялся тематический классный час, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Его организовала Дятьковская центральная библиотека и провели сотрудник библиотеки Т.С. Григорьева и благочинный Дятьковского церковного округа иерей Павел Корнеев. Школьникам рассказали о жизни и трудах святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, славянской азбуке, пользе чтения и русской духовной культуре.

В здании Брянского Епархиального управления под председательством митрополита Брянского и Севского Александра состоялось заседание Совета епархии. Обсуждались вопросы строительства и восстановления храмов, проведения крестных ходов в память о 100-летии с начала гонений на Русскую Православную Церковь, духовного окормления малолюдных поселений. Директор Центра подготовки церковных специалистов протоиерей Максим Корбан и заведующий Отделом религиозного образования и катехизации иерей Даниил Кузянкин отчитались об итогах прошедшего учебного года в епархиальном центре и воскресных школах епархии.

Калужская митрополия

В праздник Вознесения Господня в здании Калужского Епархиального управления состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Калужской области и епархией, исходя из целесообразности объединения усилий для обеспечения социальной защиты пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, в том числе многодетных семей, семей с детьми – инвалидами и других категорий населения области, находящихся в трудной жизненной ситуации.

11 июня у стен Свято-Троицкого кафедрального собора г. Калуги состоится концерт Мужского вокального ансамбля «Куликово Поле», в который вошли 5 ведущих вокалистов Тулы. Они стали лауреатами 1-й премии состоявшегося в Испании международного конкурса Golden Voices of Montserrat («Золотые голоса Монсеррат»), который считается одним из крупнейших хоровых фестивалей в мире. Помимо этого, ансамбль участвует в важных церковно-государственных духовных торжествах. Главное место в огромном репертуаре «Куликова Поля» занимает русское музыкальное наследие – духовные произведения.

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, главы Калужской митрополии, в Калужской епархии прошел очередной семинар для пастырей. Тема обсуждения: «Вопрос современных взаимоотношений Православной Церкви и католичества». Семинар организован Калужской духовной семинарией. Основным докладчиком семинара стал проректор семинарии по научной и богословской работе, канд. богословия иеромонах Иоанн (Король). В ходе выступления докладчиков проводилась дискуссия по заданной теме. Завершился семинар для духовенства общей молитвой.

На прошедших выходных в концертном зале Калужского музыкального колледжа имени С.И. Танеева прошел областной фестиваль хоровой музыки, в котором участвовали около 30 академических вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений и средних специальных учебных заведений, приходские хоры; среди них – и хор храма Святого Пророка Иоанна Предтечи под управлением К. Преслицкой. Конкурс проводился по двум номинациям: хоровые коллективы (смешанные и однородные) и вокальные ансамбли. Единодушным решением жюри Предтеченскому хору присужден гран-при фестиваля.

Белгородская епархия

На базе Образовательно-методического центра «Преображение» состоялся областной практический семинар «Приемы и методы духовно-нравственного воспитания: средства, формы и приемы организации воспитательной деятельности» в рамках годичных курсов по дисциплине «Основы православной педагогики». Курсы по дисциплине проводились с октября 2016 г. по май 2017 г., участники – педагоги дошкольных образовательных организаций, гимназий, лицеев, школ Белгородской области. После докладов и выступлений 46 педагогов области торжественно получили свидетельства об окончании годичных курсов по дисциплине.

Состоялась поездка прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Короча в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Группу в составе 20 человек сопровождали священнослужители Корочанского благочиния протоиерей Николай Пономаренко, иерей Константин Попов и диакон Павел Линник. Послушник лавры и аспирант богословского отделения МДА И. Е. Тибанов провел экскурсии по лавре и Церковно-археологическому кабинету академии. Необычным для многих стало посещение лаврской колокольни. Паломники воспользовались и возможностью побывать на открытой лекции профессора богословия А. И. Осипова.

В ООШ с. Обуховка во всех классах были проведены тематические беседы на темы кириллической традиции в нашей культуре. Встреча со школьниками 6 и 8 классов прошла в праздничный день, посвященный Дню славянской письменности и культуры. «Кириллица или латиница?» – такой вопрос был задан учащимся школы с. Обуховка настоятелем храма священником Николаем Бабкиным. Школьникам было предложено ответить на вопрос, что было бы, если основой современного русского языка стала бы не кириллица, а латиница.

Глубже удалось познакомить школьников с житием священномученика Онуфрия (Гагалюка), первого Старооскольского епископа, на занимательной игре «Знатоки православной культуры», которая состоялась в школе №40. На начало игры участников благословил клирик храма Рождества Христова иерей Виктор Степанов. Он напомнил, что интеллектуальное состязание проходит в преддверии дня празднования Собора новомучеников и исповедников Белгородских. Победу одержала сильная команда 9-классников, но и остальные знатоки получили заслуженные грамоты и сладкие призы.

Астраханская епархия

Воспитанники воскресных школ города участвовали в ежегодной интеллектуальной игре «Благовест», состоявшейся в Князь-Владимирском соборе г. Астрахани и приуроченной ко Всероссийскому Дню славянской письменности и культуры. Организаторами игры выступили Астраханское региональное отделение Международного общественного Фонда единства православных народов и Совет по культуре Астраханской епархии. Участники, как и прежде, показали глубокие знания Закона Божия, истории Священного Писания, Евангельских событий и главных церковных праздников.

На астраханских приходах продолжают работу с воспитанниками школ-интернатов. Сотрудничество астраханской школы-интерната №5 и социальной службы Успенского собора Астрахани в рамках проекта «Лучик солнца» очень плодотворно. Ребята в очередной раз посетили Успенский собор, где прошло последнее в этом учебном году занятие. За несколько месяцев дети познакомились с основными понятиями о вере и Церкви, у них имелась уникальная возможность прикоснуться к святыням собора, ознакомиться с православными песнопениями, узнать азы иконописи.

В Астраханской областной научной библиотеке им. Н.К.Крупской состоялась дискуссия на тему «Институт российской семьи в историко-правовых отношениях с государством». Среди участников – студенты Астраханских вузов и сузов, будущие юристы и специалисты социальной работы. Молодые люди зачитали свои доклады и познакомили слушателей с исследовательскими работами по вопросам семьи современного общества, поговорили об институте семьи в историческом контексте.

В Астраханском Епархиальном управлении под председательством митрополита Астраханского и Камызякского Никона состоялось очередное заседание Архиерейского совета митрополии. Рассматривались вопросы подготовки к встрече Святейшего Патриарха Кирилла, детали организации и проведения в 2018 г. в Астрахани областных Рождественских и Пасхальных фестивалей детского творчества, обсуждались проекты общецерковных документов и другие вопросы.

Смоленская епархия

Учащиеся 6 класса Смоленской православной гимназии посетили святыни древнего русского города Звенигорода Московской области. Традиционная поездка, в которой участвуют и педагоги, и родители, была приурочена к окончанию учебного года. В Саввино-Сторожевском ставропигиальном мужском монастыре смоляне молились на Божественной литургии в белокаменном Рождественском соборе. С удивлением и трепетом рассматривали сохранившиеся на стенах храма росписи трех эпох – XV, XVII, XIX веков.

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась церемония открытия духовно-просветительской выставки «Святые заступники земли смоленской». Проект в 2017 г. стал победителем Всероссийского грантового конкурса «Православная инициатива», он был организован при поддержке Смоленской епархии и приурочен к ее 880-летию. Особый интерес представляют история Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии», подвиги Меркурия Смоленского, житие преподобного Авраамия Смоленского, истории о чудотворных мощах святителя Антония, епископа Вологодского, и благоверного князя Андрея Смоленского, Переяславского, заграничные православные миссии смоленских уроженцев равноапостольного Николая, архиепископа Японского, и преподобного Макария Алтайского.

В детской хоровой школе «Лик» при Смоленском православном регентском и иконописном училище прошел отчетный концерт. Обучающиеся представили вниманию присутствующих свои достижения за год. С заключительным словом обратилась к присутствовавшим директор ДХШ И.Н.Ладыженкова. Она подвела итоги года: школьный хор впервые выступил на международном фестивале, стал лауреатом, школа выиграла грант конкурса «Православная инициатива» «Прекрасен мир поющий». Одно из достижений – предстоящее выступление хора «Согласие» ДХШ и ансамбля «Живая музыка» на международном фестивале гимнов «Содружество».

Настоятель храма Вознесения Господня г. Рославля протоиерей Иаков Кушнир встретился с коллективом преподавателей средней школы с. Остер. В беседе с учителями священник подчеркнул необходимость духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся, хранения традиций и культуры нашего народа, приобщения к духовным ценностям Православной Церкви. После беседы был совершен благодарственный водосвятный молебен на окончание учебного года, вознесены молитвы о всех учащих и учащихся и провозглашено многолетие. В дар школе была передана икона Божией Матери «Прибавление ума» и духовная литература. Здание школы было окроплено святой водой.

Волгоградская митрополия

Около 300 человек собрал фестиваль «Весна, Пасха, Победа», он прошел в благочинии Советского волгоградского округа. Среди гостей были местные жители, прихожане храмов района, ветераны и представители власти. Готовясь к празднику, организаторы сделали акцент на патриотической теме. В рамках фестиваля работала фотовыставка, посвященная царицынским храмам и священнослужителям, пострадавшим в результате репрессий 1917–1918 гг. 30 архивных фотоснимков были предоставлены Волгоградским областным краеведческим музеем.

В жизни станичного казачьего общества «Благовещенская станица» Волгоградского казачьего округа произошло знаковое событие – было освящено знамя станицы. Торжественная церемония прибивки и освящения знамени состоялась в храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Чин освящения совершили настоятель храма иерей Олег Иващенко и старший священник Иоанно-Предтеченского храма, духовный наставник казачьих обществ Волгоградской области, окружной священник Волгоградского округа казачьего общества «Всевеликое войско Донское» протоиерей Олег Кириченко.

Детские оздоровительные и трудовые лагеря с дневным пребыванием будут работать этим летом в ряде приходов епархии. По предварительным данным, в дни школьных каникул их будут посещать более 200 человек. В июне смену организует лагерь «Усадьба» при Богоявленском приходе Советского благочиния, она будет тематической: игры, мероприятия и заключительный костер пройдут по мотивам сказки А.Волкова «Волшебник Изумрудного города». 2 смены по 2 недели в июне и июле планируется организовать в лагере прихода Святого Иоанна Кронштадского в Краснооктябрьском благочинии. Традиционно он носит краеведческую направленность, во время отдыха детей знакомят со святынями Волгоградской епархии.

По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа в Волгоградской епархии проходит конкурс «Сокровище веры». К участию приглашаются клирики и миряне. Тема конкурсных работ – «1917–2017: уроки столетия» – созвучна Образовательным Рождественским чтениям 2017 г. Литературные очерки, эссе, сочинения и другие произведения, соответствующие тематике и требованиям, принимаются до 30 сентября по адресу электронной почты: volgomission@gmail.com

Саратовская епархия

Преподаватель Саратовской православной духовной семинарии доцент А.С. Кашкин и студенты семинарии В.Силаев (III курс бакалавриата) и А.Залесный (I курс бакалавриата) участвовали в ежегодной Научно-богословской конференции кафедры библеистики Московской духовной академии «Экзегетика и герменевтика Священного Писания». Выступление А.С. Кашкина было посвящено специфике преподавания библейских дисциплин на бакалавриате, а доклады студентов – экзегетическому анализу благословения Ноя сыновьям и образу праведного Иосифа Прекрасного в православном богослужении.

В УФСИН по Саратовской области состоялось заседание круглого стола по проблеме противодействия распространению экстремизма и терроризма в местах лишения свободы. Круглый стол был организован совместными усилиями руководства УФСИН России по Саратовской области и Саратовской митрополии. Руководители и сотрудники службы исполнения наказаний единодушно отмечают эффективность работы священников среди заключенных, а потому сотрудничество с Саратовской епархией будет продолжаться.

Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии под управлением А. Занорина посетил ЛИУ №3 г. Балашова. Начался концерт с тропаря святым равноапостольным Мефодию и Кириллу – слушателям напомнили, что недавно Церковью праздновался день памяти этих святых. В исполнении хора прозвучали произведения А.Кастальского, П.Чеснокова, М. Березовского, А. Гречанинова и А.Никольского, народные песни и песни времен Великой Отечественной войны в переложении для мужского хора. Концерт посетил и руководитель отдела по тюремному служению Балашовской епархии священник Илия Астахов.

Со 2 по 30 июня в храме в честь Покрова Божией Матери г. Саратова будет пребывать ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Он будет доставлен из Новомосковского Свято-Успенского мужского монастыря Тульской епархии. Ежедневно перед ковчегом будут совершаться молебны с чтением акафиста святой блаженной Матроне.

Владикавказская епархия

В Моздокском благочинии Владикавказской и Аланской епархии состоялся традиционный крестный ход с чудотворным Моздокским образом Божией Матери. Традиционно делались остановки для совершения молебного пения у поклонного креста, установленного при въезде в ст. Терская, на кладбище и возле здания школы, где в дореволюционное время располагался храм. Всего в крестном ходу участвовали более 150 человек; по окончании его состоялась братская трапеза.

В Моздоке состоялось торжественное открытие выставки и награждение победителей открытого районного Конкурса детского изобразительного искусства «Голос детства». Конкурс-выставка проходит при поддержке отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО – Алания и Моздокского благочиния Владикавказской епархии. В конкурсе участвовали ребята не только из Моздокского, но и других районов Республики Северная Осетия – Алания, дети из Курского района Ставропольского края.

Молодежный отдел Владикавказской и Аланской епархии совместно с Православной гимназией им. Аксо Колиева организовали творческий мастер-класс для воспитанников коррекционного детского дома»Надежда» в с. Дур-Дур (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья). Под руководством наставников ребята освоили технику декупажа и потренировались в создании памятных сувениров своими руками. Занятия прошли в теплой дружеской атмосфере и вызвали большой интерес и радость у детей.

На базе Воздушно-космической Академии в г. Твери проходят ежегодные сборы военного духовенства Министерства обороны Российской Федерации. Всего на семинар прибыли 150 священнослужителей различных конфессий войск Южного военного округа. От Владикавказской и Аланской епархии в сборах участвуют руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, помощник командира по работе с верующими военнослужащими 19 ОМСБР протоиерей Тимофей Остаев и помощник командира по работе с верующими военнослужащими 100 ОБР иерей Владимир Аксенов.