Строительство храма святителя Луки Крымского поддерживает вся страна

Екатеринбург, 7 июня, «Православная газета». С наступлением тепла строительство храма во имя святителя-врача Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга активно продолжается. Храм будет расположен недалеко от крупнейшей в городе травматологической больницы № 36. Проведение всех строительных работ по-прежнему осуществляется за счет небольших частных пожертвований – храм поистине возводится всем миром. В итоге во второй половине мая было выписано 314 «именных кирпичиков» — специальных свидетельств о пожертвовании на строительство. Всего с начала акции «Построим храм вместе» таких кирпичиков уже 80 201.

На собранные в мае 2017 года средства оплатили работы по оштукатуриванию барабана под центральный купол, закупили гранитный щебень, арматуру, уголок, бетон, также оплачены услуги автобетоносмесителя. К Престольному празднику строители успели покрасить барабан под центральный купол (храм будет белоснежный). Для завершения отделки барабана требуется приобрести и вставить 8 окон. Духовенство и прихожане просят россиян о поддержке. О том, как принять участие в строительстве храма во имя святого врача Луки Крымского, можно прочитать на приходском сайте.