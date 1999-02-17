Сельчане поддержали трезвые «Троицкие гуляния»

Екатеринбург, 7 июня, «Православная газета». «Трезвый фестиваль» устроили на приходе Свято-Троицкого храма в селе Черноусово Белоярского района в честь престольного праздника. Прошел он многолюдно и весело. После богослужения начался концерт, в котором творческие номера перемежались играми, танцами и хороводами. Казаки из объединения «Казачий дозор» и хутора Черноусовский провели с подростками эстафету, соревнования и конкурсы по военно-прикладной тематике - перетягивание каната, метание гранаты, стрельбу, бой "стенка на стенку” и другие. На праздник вышли не только жители села, было много гостей, преодолевших путь в 200 километров. Из Самары прибыли мастера по рубке шашкой, которые провели обучение для взрослых. Состоялась и традиционная ярмарка с изделиями местных умельцев, казачьей атрибутикой и кулинарным изобилием. Всех желающих угощали вкусной кашей и горячим чаем из походной кухни. Инициатором праздника стал настоятель прихода иерей Алексий Лебедев, которого поддержали казаки. По словам председателя приходского Общества трезвости, заместителя начальника штаба казачьего хутора Черноусовский Павла Волкова, главным результатом праздника для сельчан стал вывод: истинную радость могут принести только трезвые гуляния.