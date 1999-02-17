Газета «Преображенский вестник» стала подарком каменцам к Троице

Екатеринбург, 7 июня, «Православная газета». В минувшее воскресенье в Преображенском мужском монастыре Каменска-Уральского отпраздновали День Святой Троицы. Подарком к празднику Троицы стал выход первого номера газеты «Преображенский вестник». Спецвыпуск посвятили полугодию деятельности социальной службы, созданной при монастыре. Изданием руководит иеромонах Спиридон (Карепин). После поздней Литургии прихожане приняли участие в благотворительной кулинарной ярмарке. В палатке возле храма волонтеры социальной службы предлагали за пожертвование чай и разнообразную выпечку: слоеные пирожки с грибами, шарлотку с яблоками, печенье «Барашки» с вареньем и «Облачка» с корицей и шоколадной крошкой, плетенки с тыквой и изюмом, булочки-розочки с маком, манник, маффины (шоколадные и с яблоками). Главным украшением ярмарки стали пирожные, оформленные в теме праздника Троицы - зелеными листочками и «березовой корой» из сахарной мастики. Все средства (более 8 тысяч рублей) будут направлены на поддержку многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и двум семьям погорельцев.