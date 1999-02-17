Школьников из Асбеста наградили грамотой Екатеринбургской епархии за видеофильм

Екатеринбург, 7 июня, «Православная газета». Грамотой «За искренность и душевность» по итогам детско-юношеского конкурса видеопроектов «Путешествие к истокам. Урал» отмечена работа братьев Черниковых - 15-летнего Артема и 13-летнего Арсения. Творческий конкурс, посвященный изучению детьми и подростками истории православия на своей малой родине, проводили сектор церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии и Детский просветительский центр храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга. По благословению настоятеля прихода во имя святого равноапостольного князя Владимира протоиерея Леонида Свекло и под руководством директора воскресной школы Юлии Черниковой юные прихожане сняли видеофильм о родном храме. В 7-минутном сюжете рассказывается о промышленной и духовной истории города, дне сегодняшнем, истории Князь-Владимирского храма, его святынях и прихожанах.