В День Святой Троицы первоуральцы устроили «Троицкие гуляния»

Екатеринбург, 7 июня, «Православная газета». В минувшее воскресенье в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Первоуральска (Первоуральское благочиние) после праздничной службы День Святой Троицы широко отметили традиционными «Троицкими гуляниями». Настоятель Петропавловского храма - благочинный Первоуральского церковного округа протоиерей Константин Савченко поздравил присутствующих с Днем рождения Церкви Христовой, объединившей вокруг себя огромное количество людей. И пожелал исцеления духовного, «чтобы не поддаваться искушению греха». Торжества продолжились концертом, который открылся выступлением ансамбля баянистов Центра детского творчества. В программе приняли участие воспитанники детской воскресной школы и прихожане храма. Для детей провели конкурс рисунка на асфальте, организовали мастер-классы по лепке из соленого теста и изготовлению народных кукол, а также катание в повозке или верхом на лошади. Приглашенными гостями праздника стали ребята из Центра социальной помощи семье и детям «Росинка» и детского дома. Всех желающих в этот день угощали вкусными пирожками и сладким чаем.