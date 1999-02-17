В воскресных школах Екатеринбургской митрополии завершился учебный год

Екатеринбург, 7 июня, «Православная газета». Традиционный детский крестный ход, прошедший в этом году под девизом «Верим. Действуем», завершил учебный год в воскресных школах Екатеринбургской митрополии. Уже несколько лет подряд сотни детей — воспитанников ЦПШ, детских православных организаций, юные казаки и кадеты – проходят с хоругвями и молитвенными песнопениями по центральным улицам уральской столицы. В каждой школе митрополии окончание учебного года отметили по-разному. Воспитанники ЦПШ храма во имя свт. Луки Крымского г. Екатеринбурга, например, после благодарственного молебна об окончании учебного года, совершенного во время детского крестного хода у часовни св. вмч. Екатерины, получили по мороженому.

В Успенском соборе г. Екатеринбурга (на ВИЗе) учебный год завершили выездным мероприятием. Дети побывали в екатеринбургском храме великомученика Пантелеимона (ул. Лучевая, 35), где причастились Святых Христовых Таин, побывали в библиотеке, а за совместной трапезой вместе вспомнили о ярких моментах учебного года. Самых активных участников школьной и приходской жизни отметили благодарностями, затем вместе с детьми Свято-Пантелеимоновского прихода поиграли в подвижные игры на прихрамовой территории. А педагоги вручили всем детям сладкие подарки.

В воскресной школе Свято-Николаевского прихода города Тавды (Каменская епархия) учебный год завершился награждением первых выпускников. Настоятель Николаевского храма протоирей Сергий Циммер отметил благодарственными письмами родителей, активно участвующих в жизни прихода и воспитывающих детей в православной вере. Программа прошедшего учебного года была наполнена самыми разнообразными развивающими занятиями, поездками, спектаклями и праздниками. Педагоги провели завершающее праздничное занятие, посвященное учителям славянским Кириллу и Мефодию, после чего взрослые и дети устроили совместное чаепитие.