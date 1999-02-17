Вокруг храма святых Петра и Павла в селе Кисловском создают парк

Екатеринбург, 6 июня, «Православная газета». Идея создать парк вокруг местного храма в честь свв. апп. Петра и Павла в селе Кисловском прозвучала на приходском собрании. Инициативу поддержали прихожане, жители села, общественники, руководители администрации и благотворители, неравнодушные к судьбе села. Первые 59 деревьев и кустарников прихожане и священники высадили в последний день мая вместе представителями районной и сельской администраций, предпринимателями и школьниками. Планируется, что в будущем парке (площадью 1 гектар) появится мемориальный уголок в память о солдатах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны (151 житель Кисловского), цветники и зоны отдыха для детей и взрослых.

Закладка первой очереди парка началась с молебна на всякое доброе дело, который возглавил благочинный Каменского районного церковного округа протоиерей Михаил Шляхтюк. Ему сослужил настоятель храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла с. Кисловское иерей Сергий Бакалин. Перед посадкой была проделана большая работа: создана концепция парка, проведена планировка расположения деревьев, подготовлены посадочные ямы и саженцы липы, дуба, рябины, жимолости, сирени. В результате были посажены 18 лип, 2 дубка, 9 рябин, 10 кустов жимолости и 20 кустов сирени. В ходе второй очереди закладки парк будет пополнен кустами черноплодной рябины, боярышника, барбариса, саженцами манжурского ореха, бархата амурского и др. Всем участникам закладки первой очереди парка выдадут именные свидетельства.