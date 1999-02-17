Православная газета

Православная газета

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Престольное торжество встретил каменский кафедральный собор

Екатеринбург, 7 июня, «Православная газета». В День Святой Троицы кафедральный собор Каменской епархии отпраздновал престольное торжество. Божественную литургию в этот день возглавил его настоятель епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Праздничные богослужения начались под звуки главного каменского колокола. Были совершены водосвятный молебен, ранняя Божественная литургия, а в 9 час. - поздняя Литургия с вечерней и чтением коленопреклонных молитв. По окончании богослужений горожане прошли праздничным крестным ходом вокруг храма, а затем на соборной площади начался концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы. Торжественные песнопения исполнили архиерейский и молодежный хоры, а также представители молодежного отдела епархии. По традиции всех желающих угостили традиционной кашей, приготовленной на полевой кухне.

 
 
 

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