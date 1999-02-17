Дети Богородице-Владимирского прихода совершат полевой выход «Верхне-Баранчинский»

Екатеринбург, 7 июня, «Православная газета». Руководители Детского просветительского центра храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга и казаки хутора «Благовещенский» совершили поездку в г. Кушву и п. Верхняя Баранча, чтобы обсудить вопрос об организации июньского полевого выхода воспитанников ДПЦ и кадет Исетского казачьего кадетского корпуса им. Св. Цесаревича Алексия. Цель выездов заключается не только в организации летнего отдыха детей - главной является духовная составляющая. Во время поездки ребята помогают восстанавливать разрушенные храмы, изучают историю родного края, так формируется православная подростковая среда.

Предыдущие смены проходили в д. Савино, Нижних Сергах, Шамарах, Староуткинске. По благословению настоятеля Богородице-Владимирского прихода и духовника хутора «Благовещенский» протоиерея Андрея Канева пятый полевой выход решили провести с 13 по 23 июня в п. Верхняя Баранча - рядом с уникальным полуразрушенном храмом в честь Зачатия Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Воспитанники Богородице-Владимирского прихода не только познакомятся с местными достопримечательностями и заповедной природой, но станут участниками Литургии, молебнов и духовных бесед с о. Дмитрием Блиновым. Подростки совершат паломничества в храмы, экскурсии в краеведческий музей, на гору Благодать и молокозавод. Побывают в походе на границу Европы и Азии, в г. Кушва и пгт. Баранчинский, познакомятся с казачьей культурой, поучаствуют в мероприятиях казачьего хутора «Кушвинский» и в работах по благоустройству прихрамовой территории. В культурной программе полевого выхода - фольклорный фестиваль, встречи с интересными людьми и романтика палаточной жизни. К участию приглашают детей от 10 лет.

Родительское собрание состоится в среду 7 июня в 19-00 в Свято-Сергиевском классе Детского просветительского центра Богородице-Владимирского храма по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 3. Справки по телефону: 8 (902) 878-45-08 (Соловьёв Алексей Леонидович).