19 каменцев получили от епархии Евангелие в обмен на сданную оккультную литературу

Екатеринбург, 7 июня, «Православная газета». Согласно условиям акции, проведенной Каменской епархией во время празднования «Дней Белого цветка», 19 жителей Каменска-Уральского получили от руководитель епархиального отдела по миссионерскому служению протоиерея Александра Дубасова «Новый Завет. Псалтирь» - в обмен на сданную оккультную литературу. Отец Александр принимал у каменцев сонники, книжки про магию и нумерологию, руны и амулеты, иллюзорные рецепты счастья и прочую оккультную литературу и взамен вручал Евангелие в твердом переплете, изданное Московской Патриархией Русской Православной Церкви. Акция «Верой победи суеверие!» продлится в Свято-Троицком соборе в течение нескольких дней.