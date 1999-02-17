Патриарх Московской и всея Руси Кирилл: Нам даны сила и возможность преодолевать зло

25 мая 2017 года, в праздник Вознесения Господня, Святейший Патриарх Московской и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!

Сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник Вознесения Господня – праздник таинственный, исполненный великих смыслов и символов. После Воскресения Господь являет миру Свою славу. Ведь никто не видел момента Воскресения – видели лишь пустой гроб. После апостолы встречались со Спасителем, но не всегда могли Его узнать, как не смогла Его вначале узнать Мария Магдалина, посещавшая гробовую пещеру. Только под воздействием Духа Святого глаза апостолов открывались, так что они могли узнать Воскресшего Спасителя...

Но Вознесение есть яркая демонстрация Воскресения, вечной жизни Спасителя, Его Божественной славы. Апостолы узрели возносящееся Тело их Господа и Спасителя, поклонились Ему и стали ожидать Его нового пришествия. Размышляя на эту тему, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Христос вознес к прежнему достоинству человеческую природу, освободив ее от власти диавола». Действительно, об этом мы непременно должны сегодня подумать, ведь в Вознесении сокрыта некая тайна, которую невозможно постичь человеческим умом. Сама человеческая природа возносится в тайну Божественной Троицы. Наша человеческая природа навсегда становится частью Божественной жизни. И неслучайно Златоуст говорит о достоинстве человеческой природы, которое было помрачено первородным грехом и множеством последующих грехов, но вновь проявилось через страдания, Крест и Воскресение Сына Божиего. Мы должны ясно понимать, что наша человеческая природа достойна пребывать в жизни Самого Бога, хотя каждый из нас знает, что мы разрушаем это достоинство, оскверняя его грехом. Когда видишь человека падшего, злого, продажного, предателя, сластолюбца, стяжателя, бывает непросто соотнести все это с достоинством человеческой природы, вознесенной в тайну жизни Святой Троицы. Действительно, после Адама человеческая природа была осквернена грехом, и наказанием за грех стала смерть. Но после Воскресения Христа человеческая скверна перестала быть смертельной для достоинства нашей природы. Почему? Да потому что Господь по милости Своей дает нам возможность через покаяние, через добрые дела, через искреннюю веру освобождать себя от этой болезни. «Царствует ад, но не вечнует в роде человеческом», то есть зло может порабощать нас, но нам даны сила и возможность преодолевать зло, постоянно обновляя Богом зданное достоинство нашей человеческой природы. Мы можем не только поднимать глаза к Небу, но и сами подниматься к небу, – Сам Бог дал нам эту силу через Сына Своего и Господа нашего.

Поэтому праздник Вознесения – это праздник торжества Спасителя, победившего зло и смерть, и праздник человека, возносящегося с Телом Господа Иисуса Христа в объятия Божественной жизни. А если так, если мы не чужие, но свои Богу, то что же означают наши человеческие ошибки, наши грехи, наша человеческая скверна? У нас есть лекарство, у нас есть средство побороть любую духовную болезнь. Если мы не принимаем это средство, то уподобляемся тем непросвещенным людям, которые, заразившись вирусом, отказываются лечиться, думая, что болезнь пройдет сама собой, и нередко все кончается смертью. Вот так и в нашей духовной жизни: ничего само собой не пройдет, если мы не захотим принять тот дар спасения, который Господь принес нам и через который не только душа наша, но и тело имеет возможность войти в Царство будущего века.

Я с особым чувством совершил сегодня освящение этого храма. Он построен недалеко от Лубянки, где совершался неправедный суд над многими людьми, в том числе над нашими иерархами, священниками, верующим народом. Нередко здесь и смертные приговоры приводились в исполнение, это был некий символ страданий наших людей. Но именно на этом месте воздвигается храм, посвященный не мученичеству, не смерти, а Воскресению Христову – как символ того, что пали демоны, и никакой диавольской силы, предопределяющей человеческую судьбу, не существует, потому что сила Божия сильнее силы диавольской. И, прославляя новомучеников и исповедников Российских, мы молимся, чтобы по их молитвам Господь хранил нашу страну от наветов вражиих, чтобы греховное понимание человеческого достоинства не стирало из нашей памяти подлинное достоинство нашей природы и Божественный образ, вложенный в эту природу, которые явил нам Господь, возносясь плотью Своею на Небо. И верим: как апостолы ждали второго пришествия Спасителя, полагая, что оно вот-вот придет, так и мы, понимая, что время пришествия никто не знает, должны в каждый момент своей жизни быть готовы встретиться с Ним, нашим Господом и Спасителем, и иметь надежду на то, что Он введет и нас в Свое Божественное Царство.

С праздником сердечно поздравляю вас!