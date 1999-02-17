Неделя: 13 новостей православного Подмосковья

В ставропигиальном женском монастыре Марфо-Мариинской обители милосердия состоялся 7-й праздник «Белый цветок». На благотворительной акции москвичи пожертвовали более 2 600 000 рублей. Собранных средств хватит на 1,5 месяца работы Центра реабилитации детей с ДЦП – совместного проекта службы «Милосердие» и Марфо-Мариинской обители. На празднике выступили артисты Большого театра России, солисты Центра оперного пения Г. Вишневской, фольклорные ансамбли. По старинной, еще дореволюционной, традиции, гостям праздника раздавали за пожертвования белые цветы.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 22 мая 2017 г. епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы – Патриаршего подворья на Крутицах г. Москвы, в связи с решением Священного Синода об освобождении от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи освобожден от обязанностей настоятеля храма подворья с выражением благодарности за понесенные труды. Настоятелем подворья указом Его Святейшества назначен архимандрит Серафим (Амельченков), в связи с решением Священного Синода от 4 мая 2017 г. (журнал №30) о назначении на должность председателя Синодального отдела по делам молодежи.

В Сретенском ставропигиальном мужском монастыре в Москве прошел семинар по вопросу современной практики прещения священнослужителей. Его возглавил председатель комиссии Межсоборного присутствия по церковному праву архиепископ Берлинский и Германский Марк. Был рассмотрен проект документа «Церковные правонарушения клириков и применение канонических санкций (прещений) по отношению к ним в современных условиях». Члены комиссии работали над текстом документа в течение 2-х лет. Были приняты поправки в ряд формулировок, участники семинара согласились с необходимостью принятия Положения на общецерковном уровне.

Вышла книга «Московское подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Вехи истории», посвященная прежней и современной жизни подворья. Авторы уделяют особенное внимание жизни валаамских монахов в Москве после трагических событий 1917 г. В книге повествуется о подвизавшихся на подворье новомучениках, возрождении монашеской и приходской жизни после возвращения подворья Русской Православной Церкви в 1993 г., наиболее чтимых святынях. Она адресована всем интересующимся историей православных храмов Москвы, Валаамского монастыря и судьбами Русской Православной Церкви в XX в.

В рамках культурно-просветительского проекта «Сорок сороков: град в образах святых» в Неделю славянской письменности и культуры в стенах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) прошла конференция-выставка «Град Небесный – град земной: монастыри в жизни Церкви и государства Российского». В ней участвовали представители Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ставропигиального женского монастыря – Марфо-Мариинской обители милосердия. Совместная работа ученых, молодых специалистов, священнослужителей и монашествующих проходила в неформальной обстановке и сочетала формы традиционных докладов и свободной дискуссии.

В ходе благоустройства столицы в рамках проекта «Моя улица» на Петровке археологи обнаружили белокаменные своды окон подвальной части Нарышкинских палат (XVII в.), входящих в ансамбль Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря. Находка будет сохранена и музеефицирована, а после окончания благоустройства улицы все желающие смогут ее увидеть. Это не первые археологические находки в монастыре: в апреле 2016 г. ученые обнаружили в обители сохранившийся под поздними слоями участок неповрежденного кладбища с исключительно ценным комплексом надгробий. Был обнаружен и колодец XVII в. – бревенчатый сруб в виде усеченной пирамиды на глубине 4 м. Ученые предположили, что технология применялась чтобы внутри скапливалось больше воды.

В рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и Председателем Правительства Д.А. Медведевым. Президент России и Председатель Правительства поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви с днем тезоименитства. В.В. Путин подарил Его Святейшеству издание XIX в. на церковнославянском языке «Житие Николая Угодника», Д.А. Медведев преподнес Святейшему Патриарху книгу «Рассуждение о языке Саввиной книги» – труд выдающегося слависта начала XX века В.Н. Щепкина.

В Московском православном институте Святого Иоанна Богослова Российского православного университета состоялось открытие первых Иоанновских научных чтений. Церемонию возглавил ректор института, наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумен Петр (Еремеев). Приветствуя собравшихся, он обозначил основную проблему, которую предполагается обсудить в рамках конференции, – как должно протекать общение Церкви и общества в условиях меняющегося времени. Цель конференции, по словам организаторов, – осмысление аксиологических приоритетов современной культуры с точки зрения христианских ценностей, актуализация вопроса о религиозно-философском дискурсе христианской традиции в контексте духовных реалий современности.

В Юго-Восточном викариатстве состоялось очередное выездное совещание по Программе строительства православных храмов в г. Москве. Участники совещания посетили строящийся храмовый комплекс – небольшую церковь Святителя Димитрия Ростовского. Всего на территории ЮВАО действуют 16 православных храмов; по Программе строительства православных храмов в Москве здесь ведется работа по 25 земельным участкам, из них префектурой ЮВАО совместно с Москомархитектурой подобраны и одобрены Финансово-хозяйственным управлением Московского Патриархата 24 земельных участка под строительство православных храмов; 1 участок находится в стадии проработки, 2 храма уже введены в эксплуатацию.

Студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета во главе с преподавателем протоиереем Константином Гиппом побывали в отдаленных приходах Нарьян-Марской епархии. Помимо практического миссионерского делания учащиеся собрали материал для научных исследований: они лягут в основу дипломной работы о современном язычестве и магистерской диссертации о шаманизме среди народов, живущих в тундре. Студенты поучаствовали в богослужениях, прочли лекции в Ненецком аграрно-экономическом техникуме и в воскресной школе для взрослых. Их беседы были посвящены жизни по заповедям Божиим и борьбе со страстями.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялась конференция «Святитель Игнатий (Брянчанинов): 150-летие со дня преставления»; организатором ее выступил Фонд Святителя Василия Великого. Собравшихся приветствовал учредитель Фонда и телеканала «Царьград» К.В.Малофеев, затем выступил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка осветил многие аспекты деятельности святого, начиная с поэтических и литературных трудов. Во время получасового перерыва участники и гости конференции посмотрели фрагменты фильма о святителе Игнатии «Учитель покаяния», а в подарок получили книги «Святитель Игнатий (Брянчанинов). Избранные письма», «Игумен Никон (Воробьев). Письма духовным детям» и книгу А.И.Осипова «Бог».

В Москве в конференц-зале павильона №2 КВЦ «Сокольники» в рамках Международного фестиваля «Артос» открылась выставка «Епархии: знакомые и неизвестные», организованная Управлением делами Московской Патриархии и информационно-просветительским интернет-порталом «Приходы». По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла церемонию открытия возглавил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Варсонофий. Выставка стала результатом совместного труда фотографов и журналистов, за 1, 5 года посетивших 10 епархий Русской Церкви.

Стартует конкурс детского творчества в области литературы и изобразительного искусства «100-летие Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона». Организаторы конкурса, учрежденного Московской Патриархией, – Синодальный отдел религиозного образования и катехизации и Центр образовательных и культурных инициатив «Поколение». Конкурс, приуроченный к 100-летию Всероссийского Церковного Собора и Патриаршей интронизации святителя, проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возраст участников – 9–17 лет. Победители будут определяться в разных номинациях и возрастных группах, предусмотрено 36 призовых мест.