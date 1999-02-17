Неделя: 15 новостей Санкт-Петербургской митрополии

В концертном зале Дома молодежи «Атлант», расположенном в Калининском районе, состоялся благотворительный концерт «От чистого истока…», в котором участвовали воспитанники детских домов Санкт-Петербурга и Ленобласти, артисты театра, кино и эстрады. Ведущими концерта стали заслуженный артист РФ А. Ургант и актриса театра и кино М. Доможирова. Приветственное слово председателя ОЦБСС протоиерея Николая Брындина огласил иерей Феодосий Амбарцумов руководитель Координационного центра по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей.

День рождения митрополита Владимира (Котлярова) отметили в соборе Владимирской Иконы Божией Матери, почетным настоятелем которого является Владыка. По окончании богослужения прозвучали поздравления с 88-летием от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, архиепископа Петергофского Амвросия, председателя Заксобрания В. Макарова и многих других. Владыка поблагодарил за поздравление, отметив, что ему особенно радостно молиться в день своего рождения в этом соборе, поздравил всех присутствующих с прошедшим праздником Вознесения Господня.

В Свято-Владимирской общеобразовательной школе Воскресенского Новодевичьего монастыря состоялась школьная линейка, посвященная последнему звонку уходящего 2016/2017 учебного года. Впервые в новейшей истории прошел выпуск 9-го класса. Праздник начался с благодарственного молебна, который совершил духовник школы иерей Алексий Красавин. Каждая группа выпускников подготовила небольшую литературную композицию, в исполнении сводного хора школы состоялась премьера песни «Господь, храни Россию нашу», написанной педагогом школы Л. Буровой. Школа была основана в 1889 г. трудами обер-прокурора Святейшего Синода К.Победоносцева. В советское время была закрыта; после возрождения обители открыта вновь. Сейчас здесь на бесплатной основе обучается более 70 учеников. В 2016/2017 гг. школа получила государственную лицензию и аккредитацию.

Книга протоиерея Алексия Уминского «Подросток в семье и Церкви. Преодоление зон недоверия», выпущенная издательством «Никея», была представлена в рамках XII Санкт-Петербургского международного книжного салона на Манежной площади. Петербургский представитель ИД «Никея» А. Ершова назвала ее камертоном, по которому можно настраивать систему отношения, воспитания, родительской любви. Встреча прошла в формате вопросов и ответов.

Встреча с протоиереем Михаилом Браверманом «Троица: смысл и предрассудки» состоялась в Михайловском манеже в рамках XII Санкт-Петербургского международного книжного салона. Организатором мероприятия выступило издательство «Никея», которое впервые участвует в Санкт-Петербургском книжном салоне. В ходе встречи были представлены книги авторства протоиерея Михаила Бравермана. Режиссер А. Поликовская рассказала, как открыла для себя его творчество как художника и использовала его картины для 2-й серии фильма «Теологоразведка».

В Митрополичьем корпусе Александро-Невской лавры состоялась встреча «Честный разговор о добре и зле» с протоиереем Алексием Уминским – телеведущим, членом редакционного совета журнала «Альфа и Омега», автором публикаций на темы христианской педагогики. Вел ее заместитель председателя ОРОиК иерей Илия Макаров. Встреча состоялась в рамках традиционной курсовой конференции в честь дня памяти святых Кирилла и Мефодия. Были подняты темы молодежных театров, восприятия Церкви детьми и психологии подростков – что происходит в детском мире, почему дети закрываются от родителей, не доверяют им. Обсуждался факт формализованности религии – хорошо или плохо, что сегодня она стала столь «привычной». Музыкальным украшением вечера стало выступление детского хора митрополии.

В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – основателей славянской письменности – в культурно-просветительском центре Казанского кафедрального собора в рамках выставки «В начале было Слово», где представлены работы по каллиграфии и копии старославянских рукописей студентов кафедры станковой и книжной графики СПбГХПА имени А.Л. Штиглица, состоялся мастер-класс по каллиграфии. 3 часа студенты 1-го и 2-го курсов кафедры обучали его участников основам древнерусского письма. Среди экспонатов – копии Остромирова Евангелия XIв., Аникиевского Евангелия XV в., выписки святого благоверного князя Михаила Ярославовича Тверского из Царственного летописца XIV в. и другие.

В День города на Каменном острове состоялось радостное событие – вручение дипломов 13-й группе выпускников Свято-Предтеченских катехизаторских курсов. В церковном доме храма Рождества Иоанна Предтечи был отслужен благодарственный молебен, секретарь курсов иерей Константин Слепинин поздравил выпускников, настоятель храма протоиерей Вадим Буренин вручил дипломы и поблагодарил выпускников за терпение и усердие: все люди взрослые, работают, у большинства семьи, есть общественные нагрузки – слушатели жертвовали отдыхом, откладывали дела, чтобы приезжать по вечерам на курсы и получать знания. Духовного воспитания в детстве практически никто не получал, потому дисциплина «Основы православной веры» вызывала много вопросов. «Надеюсь, вы не остановитесь на достигнутом. Продолжайте получать знания в любом возрасте. Но главное – живите и трудитесь во славу Божию. Пусть знания не надмевают, а смиряют вас, делают снисходительнее к другим. А к себе – требовательнее и строже», – призвал священник.

Духовно-просветительский центр Санкт-Петербургской епархии «Невский, 177», ИД «Никея», Центральное благочиние Санкт-Петербургской епархии к Международному дню защиты детей проводят благотворительную акцию «Подари ребенку книгу». Цель акции – устроить праздник маленьким пациентам детских больниц Санкт-Петербурга. Книги будут переданы в Детскую больницу имени Карла Раухфуса, НИИ гематологии и трансплантологии имени Р. Горбачевой, Детскую костно-туберкулезную больницу на Политехнической улице, 3-ю детскую инфекционную больницу на Васильевском острове, НИИ детских инфекций.

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в рабочем кабинете Синодальной и Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве принял митрополита Курского и Рыльского Германа, епископов Сызранского и Жигулевского Фому (Самарская митрополия), Мелекесского и Чердаклинского Диодора (Симбирская митрополия), Златоустовского и Саткинского Викентия (Челябинская митрополия). Обсуждались текущие вопросы церковной жизни.

Председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин участвовал в форуме «Диалог НКО: развитие традиционных ценностей», который состоялся в Общественной палате России. В выступлении он отметил, что объединение НКО – сложное, но интересное направление. Вопрос взаимодействия НКО с другими сферами, в частности, религиозными организациями, в сфере развития нравственных ценностей, осветил руководитель Русского религиоведческого общества Павел Костылев.

Первый музыкальный концерт православных молодежных общин «Въ началѣ» в рамках Пасхального творческого фестиваля «Воскресение» прошел в Святодуховском центре. Задача, которую ставили перед собой руководители концерта директор иерей Димитрий Дмитриев, руководитель протоиерей Константин Головатский и главный организатор С. Шевченко, заключалась в выявлении и мобилизации творческих резервов православных молодежных общин Санкт-Петербурга и Ленинградской области и объединении их на одной сцене в рамках фестиваля. Среди участников были профессиональные музыканты и любители, программа включала 17 музыкальных номеров, в которых участвовали около 60 человек.

Завершился VIII Ильинский фестиваль духовной и народной музыки. В этом году его программа была особенно насыщенной: за 3 фестивальных дня прошли большие концерты, мастер-классы народных исполнителей и показы редких этнографических фильмов, на территории храма Пророка Илии на Пороховых работала выставка. Первыми выступали хозяева фестиваля: детский коллектив «Ильинская слобода» и ансамбль «Русская традиция» при храме Пророка Илии, а затем гости: ансамбли «Истоки» из Белгородской области, «Хромочка» из Череповца, «Межа» из Твери. Концерт продолжили многочисленные ансамбли из Санкт-Петербурга. Впервые выступили с показом моды фольклорно-этнографический клуб «Василиса» и этнологический клуб «Параскева» с фольклорной одеждой, сотканной и вышитой своими руками.

Выезд по программе «Семейный диалог» Санкт-Петербургского епархиального центра православного объединения «Супружеские встречи» состоялся в гостевом доме Свято-Елисаветинского монастыря Минска. Его возглавил клирик Борисовской епархии Минской митрополии протоиерей Владимир Шейдак с супругой Инной. Это был первый выезд в Беларуси: в Санкт-Петербургскую епархиальную комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства несколько раз приходили обращения от граждан Беларуси с просьбами о помощи в создании подобных православных центров. В выезде участвовали 15 супружеских пар, в основном жители Минска. Одной из ведущих пар были петербургские представители объединения Н. и Г. Крупенины.

Семейный дом «Васильки» и издательство «Никея» провели в приходском зале «Василек» Князь-Владимирского собора мастер-класс и презентацию детских книг; ее открыл настоятель протоиерей Владимир Сорокин, а мастер-класс для детей и их родителей «Троичная игрушка из лыка и поделки из крафт-картона: сделаем подарок вместе!» провели педагоги семейного дома. Под их руководством собравшиеся дети сделали традиционную русскую игрушку из лыка – лошадку. Темой встречи стал праздник Троицы – как к нему готовиться, как традиционно встречали Троицу на Руси, что означает этот праздник, рассказала администратор семейного дома О. Василевская.