Неделя: 15 новостей православного Урала

В Екатеринбургской духовной семинарии состоялся научно-апологетический семинар «Диалог науки и религии». Организаторами его стали Миссионерский отдел епархии совместно с семинарией. Тема заседания: «Эволюционная антропология и трансгуманизм», основным докладчиком выступила к. биол. н. Л.К. Конышева. Семинар работает 5-й год, его участники – ученые, преподаватели вузов, священники, студенты. Как рассказали организаторы, это миссионерский проект, нацеленный на формирование в регионе православного научного сообщества; в будущем планируется его расширить, выделив в нем два направления – научное и просветительское.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Духовно-просветительском центре «Царский» состоятся мероприятия, посвященные дню рождения А.С Пушкина. День начнется с богослужения: в Храме-памятнике на Крови после Божественной литургии пройдет панихида по великому поэту, затем на площади у храма состоится Пушкинский праздник – здесь будут звучать стихи, поэмы и сказки поэта в исполнении профессиональных артистов, участников литературных объединений, учащихся школ и студентов вузов Екатеринбурга. Вести праздник будет народная артистка России Т.Н. Воронина.

Духовно-просветительский центр «Царский» и Храм-памятник на Крови посетили путешественники из Китая. Уже 3-й год группы художников из Китая, проезжая по маршруту «Новый шелковый путь», делают остановку в Екатеринбурге, чтобы познакомиться со святыми местами, связанными с последними днями жизни Царской Семьи. Возглавлял китайскую делегацию директор Музея изящных искусств «Гуа Джун» (Пекин) Гуа Джун. Гости рассказали о поездке, впечатлениях от Екатеринбурга, дальнейших планах и работе в дороге – на пути из Китая в Испанию художники пишут пейзажи городов и природы.

Первая группа паломников, отправленная епархией в Москву к мощам святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца, благополучно поклонилась святыне. Как рассказали в Паломническом отделе епархии, уральцы, прибыв в Москву, встали в очередь к святыне, которая тянется на несколько километров. Поклонившись святым мощам, уральцы решили в оставшееся время посетить Свято-Троицкую Сергиеву лавру в сопровождении экскурсовода епархии. Очередная поездка состоится с 9 по 12 июня, а затем 16–19 июня, 23–26 июня, 30 июня–3 июля, 7–10 июля. Группы отправляются из Екатеринбурга на поезде. Срок нахождения в Москве – 2 дня, для паломников организованы ночлег и питание.

Коллектив Миссионерского института совершил крестный ход от храма в честь Владимирской Иконы Божией Матери до монастыря Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. В нем участвовали 90 человек, в основном студенты Миссионерского института и слушатели действующих при нем Миссионерских курсов, ректор Н.А. Дьячкова, сотрудники и некоторые преподаватели. Возглавил крестный ход иерей Игорь Стуков, старший преподаватель кафедры теологии института, помощник ректора по воспитательной работе.

В Ревдинском благочинии завершилась декада мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры и дню святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Для младших школьников были организованы мастер-классы, выставки старинных церковных книг, музейной домашней утвари. В концертном зале Дворца культуры прозвучала театрализованная программа, в которой детям рассказали о святых Кирилле и Мефодии. На вечернее мероприятие были приглашены старшеклассники – для них состоялся спектакль «Сказание о земле Русской».

В главном казачьем храме Оренбургского войскового казачьего общества состоялась первая встреча с казаками из цикла «Духовные причины трагедии 1917 года». На нее собрались казаки хутора «Штабной» – прихожане Храма-на-Крови, которые создали там кадетский класс и участвуют во всех значимых мероприятиях храма. Перед казаками выступил Р.М.Николаев, доцент УрФУ, канд. культурологии, сотрудник Отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Он провел встречу в формате диалога, как размышление о проблемах, которые привели к кризису общества в XIX и трагедии в XX вв.

В рамках Дня славянской письменности и культуры в воскресной школе храма в честь Казанской Иконы Божией Матери г. Екатеринбурга прошла встреча с детским писателем – членом Союза писателей России и лауреатом Всероссийской премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка А.С. Зелениным. Он приехал на встречу с детьми из Перми и привез с свои книги, которые можно было приобрести, получив дарственную надпись автора на память.

Екатеринбургская духовная семинария объявляет набор абитуриентов 2017/2018 учебного года. Прием документов для поступления в Екатеринбургскую духовную семинарию на пастырско-богословское и певческо-регентское отделения открыт с 1 июня 2017 года. На прошедшем Дне открытых дверей ректор семинарии протоиерей Николай Малета рассказал будущим семинаристам об учебном заведении и какими качествами должен обладать его воспитанник. Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 5. Вступительные испытания будут проходить с 7 по 15 июля 2017 г.

Свято-Пантелеимонов Центр духовного попечения отметил четырехлетие. Он расположен в Ревде и оказывает помощь людям в трудной жизненной ситуации: в нем проходят реабилитацию зависимости от наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ. Центр был открыт в 2011 г. по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Преподаватели Миссионерского института участвовали в Славянском научном соборе «Урал. Православие. Культура». На пленарном заседании с докладом выступила ректор Миссионерского института Н.А. Дьячкова. Она говорила о необходимости введения в светские вузы курса по «Основам духовной безопасности». Диакон К. Корепанов, старший преподаватель кафедры теологии Миссионерского института, рассказал о факторах, угрожающих духовному здоровью подростков. Доцент кафедры теологии Г.С. Рыжкова сделала сообщение на тему «Своеобразие отечественного православного богословия». На прошедшем соборе институт был награжден почетной грамотой и ценным подарком.

В Екатеринбурге команда мальчишек из 5 человек собралась на спортивной площадке обычного многоквартирного дома и провела мини-турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер». Ребята участвовали в этих небольших состязаниях, чтобы зарегистрировать свою команду в качестве кандидата на участие в городском турнире дворовых команд «Русский силомер» в июне 2017 года. Для регистрации команды и наблюдения за ходом мини-турнира на спортплощадку прибыл руководитель Спортивно-патриотического отдела епархии И.В. Пыжьянов.

В Первоуральске состоялся концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры и дню святых Кирилла и Мефодия, организованный Первоуральским благочинием и Управлением образования городского округа. В концерте участвовали ученики общеобразовательных школ, воспитанники детских садов, центров дополнительного образования, творческие коллективы города в возрасте от 4-х до 17-ти лет. Для участников и гостей концерта был показан фильм «Повесть временных лет. Просвещение славян. Кирилл и Мефодий», который повествует об истории создания старославянской азбуки и языка, рассказали в благочинии.

Ко дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, который празднуется как День славянской письменности и культуры, в Миссионерском институте подготовлены книжные выставки – «О красоте славянской...», выставка книг из библиотеки института, и 2-я, виртуальная, «Святые равноапостольные Мефодий и Кирилл, учители Словенские» – рассказывает, например, о монографии В.А. Бильбасова «Кирилл и Мефодий по документальным источникам» и др.

Благодаря поддержке грантового конкурса «Православная инициатива» воскресная школа «Илиотропион» г. Нижней Туры в Нижнетагильской епархии участвовала в международной акции «Ночь музеев» в местном краеведческом музее. Основными темами ее стали 100-летие Октябрьской социалистической революции и объявленный Год экологии. Воспитанники подготовили выставку любительских фотографий «Благовествуя о Царских днях» и расположили ее на витражах в одном из залов городского музея. Для посетителей экспозиции подготовили интерактивный журнал с информацией о результатах 20-летнего правления Страстотерпца Николая II и информационную видеоафишу о крестных ходах в монастырь на Ганиной Яме в ночь с 16 на 17 июля от Храма-на-Крови. Здесь же был установлен передвижной информационный стенд «Истинный свет Православия» о новомучениках Нижнетагильской епархии «Уроки столетия 1917–2017».