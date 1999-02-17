Неделя: 46 новостей православной России

В день памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар при храме Иконы Божией Матери «Умиление» г.Ростова-на-Дону создано сестричество милосердия во имя Святой Мученицы Татианы, в которое вошли 13 прихожанок, имеющих опыт добровольного оказания помощи нуждающимся. Старшей сестрой назначена С. Овчинникова: она имеет опыт работы в медицинских учреждениях, активный член приходской общины. В планах сестер милосердия – пройти специальный курс повышения квалификации. Сестричество оказывает адресную помощь нуждающимся, обеспечивает патронажный уход, участвует в социальном служении.

В рязанской детской библиотеке №9, расположенной на улице Костычева, для молодых и многодетных семей действует центр досуга и просвещения «Лучики жизни». Здесь сложилась добрая традиция проведения встреч с батюшкой – руководителем Рязанского епархиального центра охраны материнства и детства протоиереем Виталием Рыбаковым и прошла очередная беседа родителей и детей с батюшкой, посвященная семейным ценностям и защите жизни: родители много времени и сил уделяют хлопотам о материальном обеспечении своих детей, забывая об их душевных и духовных потребностях.

Детский развивающий центр «Колосок» при храме Святой Равноапостольной Марии Магдалины г. Саратова приглашает к участию в конкурсе рисунка «Моя Россия», посвященном Дню России. Принимаются рисунки формата А4, выполненные с использованием любых средств рисования, кроме фломастеров. Возраст участников – от 3 до 18 лет. Работы принимаются до 11 июня по адресу: 2-я Садовая, 23 а, детский центр «Колосок» или храм Марии Магдалины.

В 8-й раз для сахалинцев и гостей островной столицы открыла двери научно-практическая конференция Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения. Тематика года связана с именем просветителя дальневосточных земель – святителем Иннокентием Московским. Чтения приурочены к 220-летию со дня его рождения. Работа конференции началась за несколько дней до ее официального открытия, когда в воскресных школах Южно-Сахалинской и Курильской епархии были проведены уроки славянской письменности. Впервые в рамках конференции состоялось заседание Сахалинского отделения Российского философского общества Российской академии наук «Живая истина Павла Флоренского», обсудившая духовное и научное наследие репрессированного священника, внесшего обширный вклад в историю нашей страны.

Во Владикавказе учащиеся Православной гимназии им. Аксо Колиева совместно с отделом по работе с молодежью Владикавказской епархии и благотворительным фондом «Рука помощи» организовали праздник в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Забота». Гимназисты подготовили для пожилых людей концертную программу с исполнением песен и стихов и показали спектакль «Дом моего сердца». Ребята уже не в первый раз выступают на сцене республиканского дома-интерната «Забота», каждое их выступление встречают с радостью и благодарностью.

В Пасхальный период в библиотеках, школах и детских садах Демидовского благочиния прошли Пасхальные праздничные встречи. В библиотеке г. Демидова оформили выставку красочных журнальных статей «Моя пасхальная корзиночка», в центральной детской библиотеке состоялось мероприятие «Пасха светлая. Пасха красная», оформлена книжно-иллюстративная выставка «Светлый праздник Христа». В Демидовском доме культуры прошла ежегодная детская конкурсно-развлекательная программа «Пасхальный колобок» участниками которой стали воспитанники детского сада №2 «Сказка», а в детском саду «Сказка» прошел пасхальный праздник. Настоятель храма Кирилла и Мефодия г. Велижа иерей Владимир Баринов участвовал в праздновании праздника Святой Пасхи в Доме детского творчества города Велижа.

В районном Дворце культуры г. Новоалександровска Ставропольской митрополии прошел фестиваль духовной песни «Цвети, благословенная земля». Приветствовал участников настоятель храма Пророка Божия Илии п. Рассвет священник Даниил Воронин. Обращаясь к участникам, он пожелал им не только творческих успехов, но и духовной радости: «Пусть ваше сердце горит любовью!» – сказал священник. В фестивале участвовали 15 художественных и хоровых коллективов, которые исполнили современные и православные духовные песни.

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Тамбове на базе факультета филологии и журналистики ТГУ им. Г.Р. Державина прошла VIII Международная научная конференция «Славянский мир: духовные традиции и словесность». В рамках научного форума обсуждались проблемы духовного единства славянских народов и сохранения славянских культурных ценностей в современном мире. Для участия нем прибыли 150 ученых из 35 научных центров и учебных заведений России, Республики Беларусь, Украины, Чехии, Сербии, Китая.

В Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан состоялся творческий вечер казанского историка, краеведа, лауреата Макариевской премии, доцента кафедры общей и церковной истории Казанской православной духовной семинарии А.М.Елдашева. На вечере публике были представлены три его книги: «История Казани в лицах», «Великая Княгиня, преподобномученица Елисавета Феодоровна» и «Казанские часовни». Вечер вела руководитель духовного литературного объединения «Златоуст» Т. Сушенцова. Мероприятие началось с творческого номера, представленного коллективом камерного театра «Del Arte». Музыканты исполнили произведение Э. Элгарда «Ночная песня».

В рамках реализации проекта «Координационный центр молодежной работы по Центральному федеральному округу» в Старицком Свято-Успенском мужском монастыре прошел Образовательный форум православной молодежи, в котором участвовали представители 16 регионов ЦФО. Основная цель форума – поддержка развития гражданской позиции православной молодежи из малых городов России. На форуме прошли практические семинары, посвященные некоммерческим организациям и развитию гражданского общества, проблемам волонтерства.

В Томске прошел общегородской крестный ход, приуроченный к Дням славянской письменности и культуры. Путь от Богоявленского собора до Новособорной площади духовенство и прихожане храмов, студенты семинарии совершили с пасхальными песнопениями. Богослужение возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Богомольцы делали остановки на местах, где некогда стояли величественные православные храмы: Благовещенский собор, Крестовоздвиженская церковь. Крестный ход завершился молебном на месте прежнего кафедрального Троицкого собора.

В Тюмени открылась юбилейная, 40-я Международная научно-практическая конференция «Православные истоки русской культуры и словесности». Она была посвящена 430-летию Тобольска и 250-летию сибирского просветителя П.А. Словцова. Торжественное открытие конференции состоялось в филармонии. В большом зале собрались преподаватели и студенты Тюменского государственного университета и других вузов, учащие и учащиеся духовных учебных заведений Тобольска и Тюмени. По окончании пленарного заседания его участникам был предложен небольшой концерт народных и духовных песнопений.

В рамках проведения в Ижевске выставки-форума «Радость слова», организованного Издательским советом Русской Православной Церкви совместно с Ижевской епархией, проходят встречи с членом Союза писателей России, лауреатом Патриаршей литературной премии В.Н. Николаевым, который рассказал, как создавались его главные произведения. Это не единственная встреча писателя с ижевчанами: подобные беседы прошли на базе Республиканского колледжа духовно-нравственного образования и в Учебном центре МВД.

В актовом зале Православной классической гимназии ГО Тольятти состоялся I Весенний городской детский бал – для дошколят он прошел впервые и стал городским, ведь к участию в нем присоединились детские сады АНО ДО «Планета детства «Лада»» и воспитанники прогимназии. В феврале 2017 г. по инициативе директора гимназии протоиерея Димитрия Лескина было заключено соглашение о сотрудничестве между образовательными учреждениями системы непрерывного православного образования ГО: Поволжским православным институтом, Гуманитарным колледжем и Православной классической гимназией и АНО ДО «Планета детства «Лада»». Матушка Юлия Лескина напомнила о старинной традиции детских балов, что была очень популярной еще с XVII в. Благословляя присутствующих, иерей Георгий Рыбаков подчеркнул важность таких праздников для воспитания ребенка.

Курская епархия

Митрополит Курский и Рыльский Герман участвовал в заседании Попечителького совета «Прохоровское поле» в Белгороде. На заседании состоялось торжественное награждение лауреатов всероссийского конкурса на лучшее произведение в области литературы и искусства патриотической тематики в рамках литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле». Премии литераторам вручили глава Попечительского совета Н. Рыжков, губернатор Белгородской области Е. Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Завершился учебный год в воскресной школе при Сергиево-Казанском соборе. По доброй традиции заключительный день в учебном году воспитанники воскресной школы при Сергиево-Казанском соборе и их родители уже который год подряд проводят в походе. На этот раз маршрут был поделен на 2 участка. Первую часть маршрута ребята преодолели на велосипедах по живописным тропам лесополосы Моквы, вторую – с песнями, пешим ходом. Игры, соревнования и конкурсы запомнились ребятам и родителям.

Воспитанники воскресной школы храма Ахтырской Иконы Божией Матери за учебные труды и усердие получили благословение настоятеля на совершение паломнической поездки в женский монастырь во имя Преподобного Алексия, Человека Божия, в п. Золотухино и Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь. Паломничество – это возможность не только продемонстрировать и расширить знания, полученные на уроках Закона Божия, но и получить новые, пообщаться с педагогами в неформальной обстановке, познакомиться с насельниками православных монастырей.

В День славянской письменности и культуры на Театральной площади Курска состоялся хоровой концерт. По благословению митрополита Курского и Рыльского Германа в нем участвовал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии протоиерей Олег Чебанов. Он отметил, что бережное сохранение языка – это наиважнейшее условие для сохранения народа как нации.

Пятигорская епархия

Традиционные XIII Кирилло-Мефодиевские чтения завершили работу в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева. Организатором чтений выступил Институт филологии. В ходе пленарного заседания прозвучали доклады Т. К. Алиевой «Роль единой системы письма в развитии языков народов РФ», Ф.И. Джаубаевой «Нарушение речевой культуры: характер и причины» и другие. С приветственным словом к участникам чтений обратился настоятель Пантелеимоновского храма г.Карачаевска иерей Сергий Фоменко. После перерыва работа чтений продолжилась в секциях.

На богословско-катехизаторских курсах Пятигорской епархии продолжается экзаменационная сессия. Выпускные экзамены сдавали слушатели кисловодского филиала – экзаменационная комиссия в составе заведующего курсами протоиерея Олега Симановича и преподавателя филиала протоиерея Димитрия Моничева засвидетельствовала высокий уровень подготовки большинства. Кисловодский филиал самый многочисленный – в этом году свидетельства об успешном окончании курсов получат 34 человека.

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в ряде населенных пунктов Минераловодского, Пятигорского и Кисловодского церковных округов архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт дал благословение на организацию помощи пострадавшим. Нуждающиеся могут обратиться в ближайший храм, где им окажут посильную помощь. Координировать работу будут благочинные церковных округов и епархиальный отдел по благотворительности. Принять эвакуированных готовы Бештаугорский мужской монастырь и кризисный центр «Дом для мамы».

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦЗСОН» в Прохладненском районе по благословению настоятеля Михайловского храма ст. Солдатской иерея Евгения Молдованова организовало и провело благотворительную акцию «Белый цветок». Ее целью стал сбор добровольческих пожертвований на подарки к Дню защиты детей детям-инвалидам и детям из многодетных и малообеспеченных семей. Добровольцам удалось собрать средства на 41 подарочный набор и украшения для подготовки праздника «Счастливое детство».

Пермская епархия

Состоялся отборочный тур интеллектуальной игры «Познай истину» среди учащихся старших классов общеобразовательной школы №120 г. Перми. Темы игры – истории России и Великая Отечественная война. Организатором игры выступил отдел по делам молодежи Пермской епархии. В ней участвовали команды старшеклассников «Первая команда», «Серп (Сдать ЕГЭ реально просто)» и «Патриоты». Задания были ориентированы на понимание исторических, культурных событий, роли Русской Православной Церкви в истории Отечества. Игра сопровождалась активной дискуссией с ведущим – руководителем отдела по делам молодежи Пермской епархии священником Сергием Дуниным.

В актовом зале Пермского музыкального колледжа состоялась творческая встреча с православным композитором из Санкт-Петербурга М. Малевичем. В ней участвовали хоры – «Покров» регентского отделения Пермской духовной семинарии, детский – «Христославы» храма Святого Апостола Андрея Первозванного и «Рождественские звездочки» ДМШ №3 г. Перми и другие. Все творческие коллективы, участвовавшие в мероприятии, исполняли произведения на музыку гостя, который тоже исполнил инструментальные произведения собственного сочинения и ответил на вопросы слушателей.

В актовом зале пермского Епархиального управления состоялся педагогический совет руководителей воскресных школ епархии, организованный отделом церковно-приходских школ. Обсуждались 3 основных темы: итоги прошедшего учебного года, переход на новый стандарт и планы на лето. С июня по август отдел церковно-приходских школ Пермской епархии планирует провести три общеепархиальных мероприятия: традиционную военно-патриотическую игру «Горлица», конкурс, посвященный 100-летию Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря «Белогорский цветник», и день памяти Пермских исповедников на выставке-ярмарке «Православная Русь».

В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры состоялся традиционный конкурс чтецов воспитанников церковно-приходских школ Пермской епархии, организованный епархиальным отделом церковно-приходских школ. Его открыл молебен святым равноапостольным братьям Мефодию и Кириллу, совершенный в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Перми руководителем епархиального отдела церковно-приходских школ протоиереем Олегом Ширинкиным. После молебна в воскресной школе собора состоялся конкурс молодых чтецов.

Красноярская епархия

В Архиерейском доме г.Красноярска состоялась встреча митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона с руководителями и специалистами-психологами женских консультаций краевой столицы. Перед началом встречи Его Высокопреосвященство возглавил молебное пение в Иоанно-Предтеченском храме. Затем в начале разговора митрополит Пантелеимон напомнил аудитории о схожести пастырского служения и работы психолога. Он подчеркнул, что на психологах лежит колоссальная ответственность, сравнимая с той, что несет духовенство: от их советов и указаний зависят человеческие судьбы и жизни.

В Архиерейском доме соглашение о сотрудничестве подписали глава Красноярской митрополии Владыка Пантелеимон и руководитель Главного управления социальной защиты населения Администрации г. Красноярска Н. Береговая. Состоялось живое общение Архипастыря с сотрудниками красноярских социальных учреждений. Митрополит рассказал об актуальных социальных проблемах современного общества и путях их преодоления и ответил на вопросы.

Гражданская ассамблея Красноярского края высказалась за возрождение Богородице-Рождественского собора на Стрелке. Решение было единогласно принято на открытой встрече членов ассамблеи с митрополитом Пантелеимоном, посвященной актуальным проблемам духовно-нравственной жизни края. Владыка, рассуждая об актуальных проблемах духовной жизни Красноярья, затронул тему противодействия, которое строительство собора встретило среди части горожан, и подчеркнул недопустимость использования подобных тем в политических целях, поскольку это ведет к разжиганию внутренней вражды и хаосу в обществе.

Объявлены победители детско-юношеского литературно-художественного конкурса в рамках XXI Красноярского краевого Пасхального фестиваля искусств и благотворительности. Участники конкурса оценивались в трех основных и трех специальных номинациях. В номинации «Изобразительное искусство» I место – Яна Янсон, г. Красноярск, ДШИ №15. В номинации «Художественная фотография» – I место – София Хушматова, г. Красноярск, средняя школа №97. В номинации «Литературное творчество» I место – Андрей Кочев, д. Тигино Большемуртинского района.

Петрозаводская епархия

6-е Валаамские образовательные чтения состоялись на острове Валаам. Как отметил во вступительном слове игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря епископ Троицкий Панкратий, в этом году темой чтений стал очень сложный вопрос: «Последствия 1917 года для Церкви, народа и России: попытки обретения утраченного». Доклады вызвали живой интерес у слушателей, состоялись конструктивные дискуссии, обмен мнениями. По итогам конференции запланирован к выпуску сборник научных статей докладчиков.

В рамках сотрудничества отдела образования и катехизации Петрозаводской и Карельской епархии и Центра развития образования г. Петрозаводска в храме Святого Великомученика Пантелеимона состоялась встреча руководителя епархиального отдела протоиерея Вадима Антипина с учителями общеобразовательных учебных заведений города. На встрече отец Вадим рассказал слушателям об основах Православной веры и о ее выражении в культурных традициях народов России.

В библиотеке №2 г. Петрозаводска состоялась встреча студентов Речного училища с руководителем епархиального миссионерского отдела священником Станиславом Распутиным на тему «Князь Александр Невский: Место подвига в истории и современности». Священник рассказал ребятам о жизни, подвигах и кончине Александра Невского, о том, почему он почитается Православной Церковью как святой. Возникла дискуссия, что можно считать подвигом в наши дни и на какие малые подвиги способен человек в своей повседневной жизни.

По благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в Пряжинском районе состоялся 2-й православный автопробег по местам святителя Николая. Участники акции, паломники из Петрозаводска, Ведлозера и Эссойлы, посетили 8 церквей и часовен. Начался автопробег с с. Ведлозера, где находится церковь Святого Пророка Илии (раньше рядом с ней была и Никольская, не сохранившаяся). Затем участники автопробега (на стеклах их машин находились схемы маршрута акции) побывали в часовнях Святителя Николая Чудотворца в дер. Юргилица и Чуйнаволок, в храмах его имени в с. Крошнозеро и Эссойла.

Элистинская епархия

В Духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора г. Элисты состоялся круглый стол по теме: «Приобщение дошкольников к истокам славянской культуры», организованный отделом религиозного образования и катехизации Элистинской епархии совместно с Управлением образования администрации города. В нем участвовали руководители, воспитатели и музыкальные работники дошкольных образовательных учреждений; они обменялись мнениями по вопросам духовно-нравственного воспитания дошкольников и поделились своими наработками в этой области.

В пос. Цаган-Аман состоялось освящение поклонного креста в память воинов – защитников Отечества. Богослужение началось с молебна в молитвенном доме Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Его совершили архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. Затем участники молебна прошли крестным ходом к кресту, установленному в парке поселка на берегу Волги. На память об участии в освящении Высокопреосвященнейший владыка вручил всем присутствующим иконки Господа Иисуса Христа.

В Духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора Элисты состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня славянской письменности и культуры. Участники собрания посмотрели документальный фильм о просветителях славян – святых братьях Кирилле и Мефодии. Затем состоялось подведение итогов ежегодных епархиальных конкурсов на лучший макет православного храма «Церкви Святой Руси» и лучший рисунок «Красота моей Родины». Награды победителям конкурсов вручил архиепископ Юстиниан.

В Элисте прошли Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Форум организован Калмыцким государственным университетом совместно с Элистинской и Калмыцкой епархией. Темы докладов касались широкого круга вопросов русской культуры и ее связи с культурами народов России, ближнего и дальнего зарубежья. На секционных площадках участники чтений, наряду с заслушиванием подготовленных докладов, имели возможность открытого обмена мнениями.

Сыктывкарская епархия

В ТРЦ «Парма» г. Сыктывкара завершилась I Православная выставка-ярмарка «Православная седмица», проводимая по благословению архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Она посвящена 100-летнему юбилею Патриаршего служения на Руси. Центральными экспозициями выставки стали иконы великомученика и целителя Пантелеимона и святой блаженной Матроны Московской.

В Коми республиканском Институте развития образования в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня славянской письменности и культуры в системе образования Республики Коми, прошла публичная просветительская лекция на тему «Слово о слове: духовно-нравственные аспекты русского языка». Лектором выступил иерей храма Рождества Христова, ст. н. с. ФГБУН «ИСЭиЭПС» КНЦ Уральского отд. РАН, к.э.н. Максим Стыров.

В Коми региональное общественное движение по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир» провело вечер памяти «Самое искреннее и чистое, верное сердце», посвященный посещению Коми края Великим князем Сергеем Александровичем Романовым. На вечере были раскрыты особенности личности, деятельности, жизни и памятное его пребывание в Усть-Сысольске. Сценарий, презентация и подготовка вечера выполнены членами КРОД «Русский мир».

В Доме дружбы народов написан уникальный диктант на знание основ православной культуры. Текст был составлен религиоведами, в написании диктанта участвовали 30 человек – студенты, педагоги, родительская общественность. 5 человек заслужили высший бал и получат дипломы и подарки от Сыктывкарской епархии.

Петропавловская епархия

В Петропавловске-Камчатском прошел Всемирный день семьи. Праздник в этом году назывался «Игры нашего двора» и проходил в Духовно-просветительском центре. Здесь можно было прыгать через скакалку, играть с мячом, перетягивать канат, участвовать во множестве подвижных игр, которые проводили веселые клоуны-аниматоры. В холле центра уставших ждали настольные игры, любимые детьми и взрослыми, – шашки и шахматы. В завершение праздника специально приглашенные гости Антон и Виктория Макарские провели творческую встречу, где рассказали о восхищении красотой Камчатки, поделились секретами семейного счастья. Встреча прошла в форме вопросов и ответов.

Завершился фестиваль-конкурс «Истоки». Это традиционное ежегодное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. Фестиваль был открыт традиционной краевой духовно-патриотической благотворительной акцией в п. Усть-Большерецк, где творческие коллективы центра «Рассветы Камчатки» совместно со студентами Камчатского педагогического колледжа порадовали жителей поселка ярким, творческим концертом.

Состоялась очередная встреча попечительского совета Камчатского Морского собора, куда входят представители рыбодобывающих компаний и члены Правительства (председатель – губернатор Камчатского края В. Илюхин). Перед началом благого дела епископ Вилючинский Феодор отслужил молебен в нижнем храме собора. После торжественной части участники совещания ознакомились с этапами возведения собора, осмотрели строительную площадку, оценили масштаб проделанных работ, а затем проследовали в трапезную монастыря, где в неофициальной обстановке за чаем обсудили текущие проблемы строительства.

Освящен домовой храм в Елизовском доме-интернате для престарелых и инвалидов в п. Ягодный, отметившем в этот день свое 15-летие. В день престольного праздника в храме была совершена праздничная Божественная литургия. За богослужением молились руководитель учреждения Т.Я.Селиванова, персонал и проживающие. Многие проживающие в этот день причастились Святых Христовых Таин (около 85 человек). Лежачих больных причащали в палатах.