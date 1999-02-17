В храме свт. Луки Крымского началась подготовка к престольному празднику

Екатеринбург, 6 июня, «Православная газета». В воскресенье 11 июня храм во имя святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга встретит свой престольный праздник. Подготовка к торжеству уже началась. В этом году праздничное богослужение решили провести прямо на территории строящегося храма во имя святителя-врача по адресу: Екатеринбург, ул. Хвойная, 80. По выходным взрослые добровольцы прихода собираются на уборку территории строящегося храма, который планируют украсить березками и зеленью, а ученики приходской воскресной школы активно готовятся к праздничному концерту. В концерте примут участие 2 хора (старший и младший), прозвучат сольные музыкальные номера, в том числе - священник храма свт. Луки о. Димитрий Корнеев. Важной частью престольного праздника станет благотворительная ярмарка, где можно будет купить вкусную выпечку и различные сувениры, изготовленные руками прихожанок храма. Все вырученные от продаж средства традиционно будут переданы на строительство храма.