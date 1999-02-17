Молодежь Нижнего Тагила приглашают на выставку о зарождении жизни ребенка

Екатеринбург, 6 июня, «Православная газета». Выставка «Молчаливая революция», организованная в Медицинском колледже Нижнего Тагила (проспект Ленина, 27), рассказывает об истоках и трагических последствиях современного абортивного и контрацептивного мышления. Мало кто задумывается о том, что уже первая клетка (зигота) является неповторимой личностью и содержит всю информацию о человеке: его пол, рост, цвет волос, черты лица, группу крови, способности. Это самая сложная клетка во всей Вселенной. Сторонники абортов утверждают, что зародыш — всего лишь кусочек плоти и приводят массу доводов в отказе от деторождения. Выставка «Молчаливая революция» обращена в первую очередь к молодежи, ведь от их отношения к ребенку как к Божьему дару, к теме целомудрия, воздержания и супружеской верности зависит будущее нашей страны. Принимаются заявки на проведение экскурсий. Телефон: 8 (904) 171-52-03.