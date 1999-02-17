Православный информационно-библиотечный центр приглашает на книжную выставку

Екатеринбург, 6 июня, «Православная газета». В Православном информационно-библиотечном центре г. Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 63) открылась книжная выставка «Троица. День Святого Духа. Пятидесятница». Читатели найдут здесь творения блаженного Августина, святителя Кирилла Александрийского, святителя Феофана Затворника, а также богословские исследования о Троице и православном учении о Святом Духе. О духовном значении праздников рассказывается в проповедях архимандрита Кирилла (Павлова), митрополита Антония Сурожского, архимандрита Иоанна (Крестьянкина), протоиерея Александра Шаргунова и других отцов Церкви. В книгах по иконографии, альбомах древнерусского искусства представлен многообразный мир икон Пресвятой Троицы, в том числе – иконы Андрея Рублева. Детей заинтересуют красочные издания (проза и поэзия), рассказывающие о праздниках Троицы, Дня Святого Духа и Пятидесятницы. Выставка продлится до 10 июня. Вход свободный. Читальные залы работают с 10-00 до 19-00 с понедельника по пятницу. В субботу – с 11-00 до 16-00. Телефон: +7 (950) 641-63-22.