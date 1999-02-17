На городском кладбище Каменска-Уральского построят храм

Екатеринбург, 6 июня, «Православная газета». В минувшую Троицкую родительскую субботу на городском (Ивановском) кладбище Каменска-Уральского впервые совершен крестный ход. Молитвенное шествие возглавил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Маршрут пролегал вдоль новых захоронений и завершился у центрального входа. Во время крестного хода священнослужители сделали четыре остановки для совершения заупокойных молитвословий. Пришедшие в этот день на могилы усопших каменцы подавали записки о упокоении и принимали участие в богослужении.

Епископ Мефодий выразил надежду на то, что первый крестный ход положит начало традиции посещения кладбища в дни Вселенского поминовения усопших и Радоницу. Для ныне живущих и почивших на погосте будет построен храм во имя преподобного Далмата Исетского. Имя святого выбрано не случайно – именно монахи Далматовского монастыря первыми вступили на каменскую землю, с них начался город Каменск-Уральский. После завершения крестного хода его участники прошли к Поклонному кресту, установленному на месте строительства будущего храма, где был совершен молебен небесному покровителю города – преподобному Далмату Исетскому. По окончании молебна Преосвященный Мефодий призвал присутствующих к активному участию в благом деле строительства храма на погосте, заметив, что и у монахов, которые начинали этот город, денег на строительство тоже не было.