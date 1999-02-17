В Твери прошел учебно-методический сбор с участием штатного военного духовенства

Екатеринбург, 6 июня, «Православная газета». С 29 мая по 2 июня в городе Тверь проходил учебно-методический сбор с руководящим составом и должностными лицами органов по работе с верующими военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации. В нем приняли участие штатные помощники командиров по работе с верующими военнослужащими — православные священники, представители мусульманского и буддийского духовенства всех четырех военных округов.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в работе учебно-методического сбора участвовали помощники начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Управления по работе с личным составом Центрального военного округа протоиерей Андрей Канев и протоиерей Владимир Кисяков, помощники командиров соединений ЦВО по работе с верующими военнослужащими: 29 отдельной бригады РХБЗ ЦВО иерей Владимир Первушин, 59 бригады управления иерей Георгий Шлей и 43 отдельной бригады железнодорожных войск иерей Владимир Устинов. Священнослужители, психологи и другие профильные специалисты поделились наработанным опытом и обсудили проблемы и планы воспитательной и духовно-просветительской работы с верующими военнослужащими.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.