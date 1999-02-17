Турниром «Русский силомер» завершили учебный год школьники Краснотурьинска

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». Окончание учебного года школьники г. Краснотурьинска (Нижнетагильская епархия) отметили значимым событием — в городе провели первенство по силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер». Все участники продемонстрировали хороший уровень физической подготовки, а некоторые - и спортивное мастерство. Силовое многоборье «Русский силомер» (система для развития силы, состоящая из 11 упражнений. «Русский силомер») как вид спорта создан спортивно-патриотическим отделом Екатеринбургской епархии при сотрудничестве с Уральским государственным университетом физической культуры РФ. Богословское благочиние провело силовые соревнования для школьников Краснотурьинска во второй раз, при поддержке КСК «Газовик» Краснотурьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Югорск». Городской силовой турнир, посвященный памяти выдающегося русского воина св. благоверного Великого князя Александра Невского провели в два этапа - общешкольный зачет и командное первенство.