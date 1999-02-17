Акцию в поддержку кризисного женского центра провели в г. Качканар

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». Идею проведения благотворительной акции «Белый цветок», организованной Нижнетагильской епархией, поддержали сотрудники социального отдела «От сердца к сердцу» храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Качканар. По благословению настоятеля прихода организовали две благотворительные ярмарки - на приходе и в торговом центре города. Активными помощниками в добром деле стали маленькие прихожане: добровольцы предлагали неравнодушным людям внести посильную лепту в помощь нуждающимся, знакомили с историей праздника и дарили белые цветы ручной работы. Все вырученные средства направили в епархиальный кризисный центр «Ты не одна» для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.