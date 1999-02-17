Благотворительную акцию провели в торговом центре Каменска-Уральского

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». Почти целый день 1 июня в торговом центре «Мегамарт» Каменска-Уральского на ул. Суворова царил праздник: молодые ребята играли на электрогитарах, пели, танцевали, измеряли желающим артериальное давление, собирали пожертвования для многодетных семей и дарили белые цветы. В благотворительной акции, проведенной в рамках праздника любви и милосердия «Белый цветок» Каменской епархией совместно с городской администрацией, приняли участие более 30 студентов медицинского колледжа и агропромышленного техникума (при поддержке каменского отделения Всероссийского общества «Красный Крест»). Собранные средства переданы в общую копилку акции «Белый цветок» и будут направлены на поддержку нуждающихся многодетных семей.