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Православная газета

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На Богородице-Владимирском приходе открылась детская паломническо-трудовая площадка

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». В день защиты детей в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга открылась летняя паломническо-трудовая площадка для детей от 6 лет. Первый день начался с торжественного построения, на котором директор Детского просветительского центра храма А.Л. Соловьев представил ребятам воспитателей и рассказал о планах на текущий день. После чего под звуки государственного гимна Российской Федерации состоялось торжественное поднятие флага. Летняя паломническо-трудовая площадка на территории Богородице-Владимирского прихода будет работать с 1 по 12 июня. На это время запланировано много интересных экскурсий и паломнических поездок. Родители могут ознакомиться с программой мероприятий на приходском сайте.

 
 
 

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