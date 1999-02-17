Сестры милосердия из Тавды провели акцию «за чадородие»

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». В День защиты детей активистки сестричества милосердия, действующего при Свято-Николаевском приходе г. Тавды, провели акцию против абортов и собрали 2720 рублей на нужды многодетных семей. Сестры милосердия заранее подготовили информационные материалы (буклеты против абортов, материнские и отцовские молитвы за детей), поделки и цветы ручной работы, штендеры «Подари ему жизнь!» и «Жертвуйте на дела милосердия!». Утром от здания духовно-просветительского центра «Древо познания» они направились в городской парк, где проводился празднование Дня защиты детей. По пути раздавали взрослым родительские молитвы и буклеты, а детям – цветы, просвещали горожан и собирали пожертвования для многодетных семей. На собранные в ходе благотворительной акции средства (около трех тысяч рублей) приобретут канцелярские товары и продуктовые наборы для детей из многодетных семей.