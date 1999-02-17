На празднике «Белого цветка» в Каменске-Уральском чествовали многодетные семьи

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». В минувший четверг (в День защиты детей) в центре Каменска-Уральского с утра и до вечера звучали колокольный звон, музыка и поздравления. Праздник начался ранним утром на шести заводских проходных: волонтеры из молодежного отдела Каменской епархии рассказывали заводчанам об истории акции «Белый цветок», предлагали сделать пожертвование в пользу многодетных семей и дарили белые цветы. В итоге в течение утреннего благотворительного марафона собрали 63 478 рублей. Торжественное открытие праздника началось молебном на всякое доброе дело в 10 утра на площади у храма во имя Александра Невского. В течение дня работали благотворительные ряды и полевая кухня, для детей организовали игры и мастер-классы.

Совместный проект городской администрации и Каменской епархии - праздник «Белого цветка» проходит в кафедральном городе второй год. Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий напомнил присутствующим, что большая семья - это большие труды, и привел статистику о многодетных семьях каменских священников. Ведущий праздника протоиерей Александр Летунов провел церемонию награждения многодетных родителей, которых пригласил на сцену вместе с детьми. За достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций грамотами епископа Каменского и Алапаевского Мефодия и главы города Каменска-Уральского, а также подарками и сертификатами награждены две церковные и две мирские семьи.