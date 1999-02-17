В войсках ЦВО начался летний период обучения

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». В воинских частях и соединениях Центрального военного округа в День защиты детей прошли торжественные мероприятия, посвященные началу летнего периода обучения. В них приняли участие священнослужители Екатеринбургской епархии, духовно окормляющие военнослужащих: протоиерей Александр Рыков, иерей Георгий Юранев, иерей Игорь Стариковский, иерей Виктор Бубнов, иерей Евгений Ершов, иерей Илия Суворов, иерей Димитрий Задорин, иерей Сергий Клепалов. В своих напутствиях священники пожелали военнослужащим успехов в освоении боевой техники, мира, счастья, здравия душевного и телесного. А протоиерей Александр Рыков окропил военнослужащих в строю святой водой и освятил помещения штаба и казармы части.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.