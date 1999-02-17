Праздник в честь окончания учебного года кадеты казачьей школы–интерната встретили на плацу

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». «Последний звонок» отпраздновали в минувшую пятницу кадеты казачьей школы–интерната «Первого Уральского казачьего кадетского корпуса» г. Богданович. В торжественных мероприятиях, посвященных окончанию учебного года, приняли учащиеся 9 и 11 классов. Церемония «Последний звонок» началась с построения кадетов на плацу. Программа включала внос знамени Корпуса, молебен, который совершил протоиерей Евгений Таушканов, проход взвода барабанщиков. После прочтения приказа об окончании учебного года прозвучали поздравления гостей, социальных партнеров, выпускников и родителей. Праздник продолжился показательными выступлениями казачьих кадетов по строевой подготовке, музыкальными номерами в исполнении кадет, родителей и гостей. Лучшим кадетам вручили грамоты и нагрудные знаки.