Акцией «Белый цветок» поддержали «кризисных мам» Первоуральска

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». В День защиты детей в «Парке новой культуры» г. Первоуральска прошла благотворительная акция «Белый Цветок», организованная православной службой милосердия Первоуральского благочиния. Собранные средства (около 8 тыс. руб.) направят на продуктовую помощь приюту «Мать и дитя», действующий при храме во имя святой великомученицы Екатерины, и молочные смеси для Центра гуманитарной помощи при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. На сегодняшний день в приюте проживают четыре мамы и восемь малышей. За два месяца работы Центра оказали поддержку 62 мамам и 131 ребенку - все получают продуктовую поддержку, средства гигиены, одежду, игрушки, коляски и кроватки. В этом году в изготовлении белых цветков для акции приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты.