Православная газета

Православная газета

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Летнюю учебную практику суворовцы проведут в увлекательных путешествиях

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». В День защиты детей в Екатеринбургском военном суворовском училище прошла торжественная церемония открытия летней учебной практики. По традиции суворовцы 5-8 классов отправятся в увлекательное путешествие, во время которого побывают в замечательных российских городах – Севастополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани. Курсанты ознакомятся с культурно-историческим наследием и достопримечательностями красивейших городов России. Для суворовцев 7 «В» класса запланированы спортивно-оздоровительные мероприятия в туристическом комплексе «Манжерок» Горного Алтая, где воспитанники посетят природные уголки заповедные Алтайского края и совершат сплав по реке Катунь.

 
 
 

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