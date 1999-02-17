Летнюю учебную практику суворовцы проведут в увлекательных путешествиях

Екатеринбург, 5 июня, «Православная газета». В День защиты детей в Екатеринбургском военном суворовском училище прошла торжественная церемония открытия летней учебной практики. По традиции суворовцы 5-8 классов отправятся в увлекательное путешествие, во время которого побывают в замечательных российских городах – Севастополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани. Курсанты ознакомятся с культурно-историческим наследием и достопримечательностями красивейших городов России. Для суворовцев 7 «В» класса запланированы спортивно-оздоровительные мероприятия в туристическом комплексе «Манжерок» Горного Алтая, где воспитанники посетят природные уголки заповедные Алтайского края и совершат сплав по реке Катунь.