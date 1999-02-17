В Екатеринбург доставят ковчег с мощами святых мучеников Киприана и Иустинии

По благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского в Екатеринбургскую епархию из Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря будет доставлен ковчег с мощами священномученика Киприана и мученицы Иустинии для поклонения верующим.

Святыня пребудет в Храме-на-Крови с 10 по 15 февраля 2017 года (Екатеринбург, ул. Царская, 10).

Святые мученики Киприан и Иустина

Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. Еще в раннем детстве отдан был нечестивыми родителями в служение языческим богам. С семи лет до тридцати Киприан обучался в крупнейших центрах язычества.. Постигнув премудрость языческой философии и чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов в услужение.

Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов.

В том же городе жила христианка - девица Иустина. Обратившись ко Христу от языческого заблуждения и приведя к истинной вере отца и мать, она посвятила себя Небесному Жениху и проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаид предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни диавола. Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их силой Крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан, силою волшебства принимавшие различные обличья, не могли искусить святой Иустины, огражденной твердой верой во Христа. Все чары исчезали, и разбегались бесы от одного вида и даже имени святой девы. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее молитвой. Душе его, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его падения и ничтожества тех, кому он служил. "Если ты боишься даже тени Креста и трепешешь Имени Христова, - сказал Киприан сатане, - то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?" Диавол тут же набросился на отвергшегося его жреца и стал бить и душить его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу Крестного знамения и Имени Христова, оградившись ими от нападении вражия. С глубоких покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял Святого Крещения.

Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во Христа, искупившей всё его более чем тридцатилетнее служение сатане: через семь дней после Крещения он был поставлен во чтеца, на двадцатый день - в иподиакона, на тридцатый - в диакона, а через год рукоположен во пресвитера. В скором времени святой Киприан был возведен в сан епископа. Священномученик обратил ко Христу столько язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища были заброшены. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане епископ Киприан и игумения Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых мучений усечены мечом.

К святым Киприану и Иустине молитвенно прибегают для ограждения и защиты от всякой нечистой силы, которые могут наслать на нас колдуны и чародеи.

По молитвам святых Киприана и Иустинии многие христиане избавились от лукавых духов, получили защиту от бесовских искушений, и молятся о вразумлении людей, занимающихся чародейством, оккультизмом, магией, гаданиями и т.п.

Когда мы к ним молитвенно обращаемся, они нам посылают свою живую помощь!