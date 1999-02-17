Вечер альтовой музыки пройдет 8 февраля в Центре «Царский»

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Духовно-просветительский центр «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8, рядом с Храмом-на-Крови) приглашает любителей классики 8 февраля в 18-30 час. на концерт «Вечер альтовой музыки». В программе концерта прозвучат: Прелюдия из виолончельной сюиты № 6 Иоганна Себастиана Баха; Концерт для альта с оркестром D-dur; музыка немецкого композитора и скрипача чешского происхождения Карла Филиппа Стамица; Концертная пьеса румынского композитора Джордже Энеску.

Исполнители: лауреат международных конкурсов, артист Свердловской государственной академической филармонии Петро Кобилецкий и лауреат международных конкурсов, преподаватель Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского Олег Каюмов. Фортепианный дуэт Олега Каюмова и лауреата международных конкурсов Надежды Ольшванг исполнит 6 пьес Антонина Дворжака «Из чешского леса». Вокальную часть концерта представит лауреат международных конкурсов артистка Свердловской государственной филармонии Елена Григорьева (сопрано). Певица исполнит 2 арии из Кантаты № 21 Иоганна Себастиана Баха. Вход на концерт свободный. Телефон для справок: (343) 371-71-67.

Справка:

Альт — это струнно-смычковый музыкальный инструмент по размеру чуть больше скрипки, отчего звучит в более низком регистре. Время появления альта относят к рубежу XV―XVI веков: его сконструировал великий мастер скрипичных дел Антонио Страдивари.