Центр гуманитарной помощи беременным и женщинам с детьми открылся в Первоуральске

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 22 февраля в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла Первоуральского благочиния откроется Центр гуманитарной помощи беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К реализации проекта приступили в октябре прошлого года после победы прихода в грантовом конкурсе «Православная инициатива», проведенном Синодальным отделом Русской Православной Церкви. Цель проекта: мобилизация сил Первоуральского благочиния в деле оказания своевременной, полноценной, регулярной помощи женщинам с детьми и членам их семей, находящимся в трудной жизненной ситуации. Центр располагается в подвальном помещении Петропавловского храма, где в соответствии с требованиями проведен полный монтаж вентиляции, закуплено необходимое оборудование и уже проводятся отделочные работы.

С целью скорейшего открытия Центра 3 и 4 февраля Первоуральское благочиние совместно с Центром поддержки материнства ПГОО «Семья» при храме во имя святой великомученицы Екатерины провели в торговых центрах «Марс» и «Мегаполис» благотворительную акцию по сбору пожертвований. Инициативу материально поддержал и благотворительный фонд «Доброе дело». Вещи для Центра гуманитарной помощи можно приносить в гаражное помещение напротив входа в храм, обозначенное специальной табличкой. Принимаются: любые продукты длительного хранения (крупы, макаронные изделия, растительное масло, кондитерские изделия, чай, сахар); молочные смеси, детское питание; средства личной гигиены, памперсы всех размеров; чистящие и моющие средства; детская, мужская, женская одежда и обувь; игрушки и настольные игры; коляски. Корзины для пожертвований установлены и в сети аптек «Новая больница» (Ватутина, 34, проспект Ильича, 29а, проспект Космонавтов, 20, Ильича, 32, проспект Ильича, 13а).