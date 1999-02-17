Казачья «Спартакиада-2017» стартует 18 февраля на Среднем Урале

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Традиционная казачья открытая Спартакиада Среднеуральского отдела ОВКО, посвященная Дню защитника Отечества, пройдет 18 февраля в Пышминской казачьей станице. К участию приглашаются все казачьи организации и общества. На открытом казачьем круге Среднеуральского отдела атаман отдела расскажет об итогах минувшего года, познакомит присутствующих с планом основных мероприятиях на 2017 год. Будет утверждена новая редакция устава отдела для регистрации в государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации и кандидатура на должность товарища атамана отдела. Вторую половину дня посвятят соревнованиям, подведению итогов и награждению победителей. Казаки пройдут все этапы соревнований по традиционным казачьим видам спорта, включая упражнения с гирей, мас-рестлинг, отжимания, разборку-сборку автомата Калашникова, подтягивание, рубку шашкой, метание ножей и дротиков-сулиц, теннис, биатлон, перетягивание каната, русский жим, армлифтинг, кулачный бой и др. Более подробная информация на сайте Оренбургского войскового казачьего общества. Место сбора: Центр культуры и досуга р. п. Пышма (ул. Куйбышева 42).