Руководитель Военного отдела И.К. Новожилов провел совещание с военным духовенством епархии

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Под председательством руководителя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями И.К. Новожилова в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии прошло рабочее совещание военных священников. Темой обсуждения стало предстоящее проведение богослужений и бесед с личным составом в воинских частях Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В разговоре приняли участие: протоиерей Владимир Кисяков, иерей Виталий Стоцкий, иерей Петр Левин, иерей Владимир Ардашев, иерей Алексий Янушкевич, иерей Илия Александров, иерей Вячеслав Сергеев, иерей Николай Смирнов, иерей Андрей Габдрахманов, иерей Вадим Журилин, иерей Андрей Андреев, иерей Виктор Бубнов, иерей Арсений Киреев и иерей Даниил Рябинин.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.