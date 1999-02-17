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Участники XXV Чтений обсудили вопрос сохранения древних монашеских традиций в условиях современности

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В работе направления «Древние монашеские традиции в условиях современности» XXV Международных Рождественских образовательных чтений (г. Москва) приняли участие 260 насельников монастырей России, Украины, Белоруссии, Грузии, Кипра и Германии. В заключительный день форума прозвучали доклады представителей священства профильного направления - клириков ставропигиальных и епархиальных монастырей Русской Православной Церкви и Поместных Церквей, в том числе - из Екатеринбургской митрополии.

Игумен Косьминской пустыни Петр (Мажетов) раскрыл тему монашества как подвига мученичества в любое, даже внешне мирное и спокойное время. Акцент его выступления был направлен на основную цель жизни монаха — созидание личности во Христе, требующей предельной самоотверженности и мужества. Наместник монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме архимандрит Пимен (Адарченко) прочитал доклад «Жительство не по плоти, но по Духу: преодоление тяготения к миру и мирскому в современных обителях», в котором проанализировал риски развития монастырей XXI века и показал, как внедрение технологических новшеств и чрезмерное увлечение социальной деятельностью могут поставить под угрозу духовную жизнь насельников. В своем исследовании автор также рассмотрел вопросы о том, различаются ли условия спасения в бедных и богатых обителях и как должно соотноситься ведение хозяйства с реальными потребностями монастыря.

 
 
 

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