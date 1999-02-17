Мастер-класс о взаимодействии ДОУ и родителей провели для воспитателей в с. Туринская Слобода

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В слободо-туринском детском саду «Родничок» для педагогов дошкольного образовательного учреждения провели мастер-класс о воспитании нравственных чувств у дошкольников через ознакомление с семейными традициями. Цель мастер класса - определить особенности взаимодействия дошкольного учреждения и педагогов через ознакомление с историей и культурой семей воспитанников, найти наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями. В течение занятия педагоги составляли план празднования детского дня рождения, вспоминали поговорки и пословицы о семейных традициях, разгадывали кроссворды, обсуждали формы и методы работы с родителями. Встреча завершилась обменом мнений и общим выводом: Добрые семейные традиции оказывают на детей огромное влияние, добрые традиции сплачивают семью, позволяют чувствовать себя защищенно. Задача родителей и педагогов – объединиться в желании помочь ребенку укрепить и развить в себе лучший опыт старшего поколения.