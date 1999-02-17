Роман И.С. Шмелёва «Лето Господне» обсудили нижнетагильские студенты в «Литературной гостиной»

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший четверг 2 февраля в Литературной гостиной миссионерского отдела Нижнетагильской епархии прошла встреча со студентами уральского филиала Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. Беседу посвятили жизни и творчеству русского писателя ХХ века Ивана Сергеевича Шмелева, которого русский философ и публицист Иван Александрович Ильин назвал великим мастером слова и образа, а его книги – средством «глубинного познания России, ее корневой системы, пробуждения любви к нашим праотцам». Для читательского обсуждения выбрали биографический очерк писателя - роман «Лето Господне», повествующий о годовом цикле православных праздников, русских традициях и обычаях. Сначала студенты прочитали подготовленные к встрече доклады, а затем обсудили услышанное и поделились впечатлениями от прочтения романа.