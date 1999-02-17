Встреча с представителем Екатеринбургской епархии состоялась в областном Военном комиссариате

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Военном комиссариате Свердловской области состоялась рабочая встреча руководителя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями И.К. Новожилова с начальником Центра социального обеспечения полковником Г.Н. Долошкан и начальником отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Свердловской области А.А. Сочневой. Предметом обсуждения стали вопросы пенсионного и социального обеспечения священнослужителей, проходивших ранее военную службу по контракту в ВС РФ, а также порядок исчисления размера пенсии и выслуги лет.

По сообщению Георгия Долошкана, с 1 февраля 2017 г. произошла индексация ежемесячной денежной выплаты для участников боевых действий. Индексация составила 5,4% и распространяется также на священнослужителей из числа участников боевых действий. С Аленой Сочневой обсудили вопросы периодичности посещения священнослужителями окормляемых военных комиссариатов Свердловской области. Во исполнение резолюции совместного совещания военного духовенства Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви и представителей силовых структур Уральского региона принято решение о посещении военных комиссариатов священнослужителями не реже двух раз в месяц.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями