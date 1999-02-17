Общество «Трезвение» приглашает на занятия желающих преодолеть зависимость от алкоголя и табака

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». С 6 по 19 февраля екатеринбургское общество «Трезвение» проведет занятия для желающих преодолеть зависимость от алкоголя и табака. Встречи пройдут в храме во имя свт. Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39. Остановка транспорта «Цирк»; метро: станция «Геологическая»). Начало в 18-30. Справки по телефону: (343) 251-42-37.