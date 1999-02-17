В военном отделе обсудили организацию духовного окормления личного состава воинских частей

Екатеринбург, 6 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 3 февраля в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии прошло рабочее совещание, в котором приняли участие руководитель Военного отдела Екатеринбургской епархии И.К. Новожилов, руководитель Военного отдела Каменской епархии иерей Валерий Шумков, начальник отделения по работе с верующими военнослужащими управления по работе с личным составом Центрального военного округа И.В. Агафонов и помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими протоиерей Владимир Кисяков. В ходе встречи обсуждались вопросы организации духовного окормления личного состава воинских частей на территории Екатеринбургской и Каменской епархий на штатной и внештатной основе.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.