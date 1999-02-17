4 февраля в Екатеринбург прибудет чудотворная икона с Украины

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Завтра в Екатеринбург из Введенского мужского монастыря Киева прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Торжественная встреча святыни состоится в Храме-на-Крови, в 16-30. Встречать святыню будет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Множество паломников из самых отдаленных уголков православного мира приезжают в Введенскую обитель Киева, чтобы поклониться этой иконе Царицы Небесной.

Образ XIX века является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В главный храм Введенского мужского монастыря он был передан схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не соприкасавшимся с ней. Киевские ученые, проведя всестороннее исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и в то же время не смогли дать научного объяснения совершившемуся чуду. Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к ней с молитвами, стали многочисленные украшения иконы.

С 4 по 15 февраля образ будет находиться в Храме-на-Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10).

Отъезд иконы - вечером 15 февраля.

С 16 по 19 февраля святыня посетит Нижнетагильскую епархию.

С ¬20 по 23 февраля – Каменскую Епархию.

В течение всех дней перед чудотворной иконой духовенством Екатеринбургской митрополии будут совершаться молебны с чтением акафиста Божией Матери.