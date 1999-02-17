Скорбященский монастырь просит о помощи

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Недавно в собственность Скорбященского монастыря Нижнетагильской епархии городские власти вернули здание, изначально принадлежавшее обители и в настоящее время основательно разрушенное. Для его восстановления нужны усилия многих людей. Сестры обители приглашают всех желающих принять участие в восстановительных работах (при себе иметь при себе сменную рабочую одежду и перчатки). Первый этап — расчистка накопившегося за много лет мусора на территории здания бывшей воскресной школы монастыря – пройдет в воскресенье 19 февраля с 11-30 до 14-30. Работы возглавит клирик Скорбященского монастыря иерей Алексий Исмагилов. Перед началом уборочных работ всех желающих помочь монастырю после воскресной Божественной литургии пригласят на монастырскую трапезу. По окончании работ состоится чаепитие, общение с игуменьей Марией и священниками монастыря.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.