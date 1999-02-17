С 1 февраля начался прием заявок на всероссийский Макариевский конкурс

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Первого февраля начался прием работ на соискание Макариевской премии. К конкурсу допускаются научные труды или публикации новооткрытых исторических источников, изданные в течение 2014–2017 годов или выполненные в машинописном виде по шести номинациям:

1. История Православной Церкви (история и деятели Церкви; агиография; церковная археология; история церковного искусства, письменности, литургики, церковного права);

2. История России, начиная с истории Древней Руси (история российской государственности; история культуры народов России; военная и дипломатическая история России; история русско-славянских связей; государственные деятели России);

3. История Москвы (историческое и церковное краеведение — история края, города, улиц, зданий, памятников; выдающиеся деятели);

4. История православных стран и народов (история страны, духовно-культурные традиции, исследование памятников христианской агиографии, связи с другими Православными Церквами, знаменитые деятели);

5. Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций;

6. За достижения в популяризации научно-исторических знаний.

Об условиях приема сочинений на конкурс см. на сайте: www.m-fond.ru

Историческая справка:

Основатель Макариевской премии — митрополит Макарий (Булгаков; 1816–1882), выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, крупный общественный деятель, историк, богослов, автор монументальных трудов «История Русской Церкви» и «Православно-догматическое богословие», ординарный академик Императорской академии наук, почетный член российских духовных академий, лауреат полной Демидовской премии. В 1867 г. владыка Макарий, в то время занимавший Харьковскую кафедру, пожертвовал государству полученные им от издания своих сочинений 120 000 руб., чтобы на проценты с этой суммы ежегодно присуждались премии его имени за лучшие труды по богословским и светским наукам поочередно Святейшим Синодом и Императорской академией наук.

Премия была возрождена в 1995 г. по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при поддержке и деятельном участии соучредителей – мэра Москвы Ю.М. Лужкова и президента Российской академии наук академика Ю.С. Осипова. Ее официальное название — премия памяти митрополита Макария (Булгакова) в области исторических знаний. Для проведения конкурса на соискание премии был основан специальный Фонд. В настоящее время его соучредителями являются Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (с 2011), президент Российской академии наук академик В.Е. Фортов (с 2012) и мэр Москвы С.С. Собянин (с 2011). Торжественное объявление лауреатов Макариевских премий проходит раз в два года - как правило, в конференц-зале Президиума Российской академии наук. Лауреатам вручаются дипломы, медали лауреатов, памятные медали, денежные премии и многотомный труд митрополита Макария «История Русской Церкви». Номинанты получают почетные благодарности и памятные медали.