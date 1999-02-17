Клиентов отделения дневного пребывания познакомили с историей обители на шахте Межной

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». С клиентами отделения дневного пребывания «Вдохновение» Каменской епархии провели просветительскую беседу о престольном празднике мужского монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Дата праздника переходная, в этом году именины храма (так называют престольные торжества) приходятся на воскресный день 5 февраля. Рассказывая о событии, затронули и тему Алапаевских князей, пострадавших на Межной, где сейчас и находится мужской монастырь Новомучеников и исповедников Церкви Русской (Великий князь Сергей Михайлович, князья Константиновичи, Константин, Игорь, Иоанн и князь Владимир Палей). На следующую встречу в отделении дневного пребывания запланировали чтение стихов «К.Р.» и князя Владимира Палей.