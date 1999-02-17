Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

В Белоярском создадут группы поддержки для созависимых

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В поселке Белоярский провели однодневный семинар по программе реализации работы с созависимыми и создании групп поддержки лиц, страдающих от наркомании и алкоголизм. Его организаторы - руководитель епархиального центра «Трезвение» иеромонах Павел (Пальгунов), координатор по работе с алкоголезависимыми иерей Алексей Лебедев и руководитель первичного кабинета консультирования по зависимостям г. Каменска-Уральского иерей Олег Федоров. Семинар прошел в формате лекций и тренингов. Участники также посмотрели документальный фильм, посвященный теме пагубных зависимостей и работе с близкими больных (созависимыми).

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 