В Белоярском создадут группы поддержки для созависимых

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В поселке Белоярский провели однодневный семинар по программе реализации работы с созависимыми и создании групп поддержки лиц, страдающих от наркомании и алкоголизм. Его организаторы - руководитель епархиального центра «Трезвение» иеромонах Павел (Пальгунов), координатор по работе с алкоголезависимыми иерей Алексей Лебедев и руководитель первичного кабинета консультирования по зависимостям г. Каменска-Уральского иерей Олег Федоров. Семинар прошел в формате лекций и тренингов. Участники также посмотрели документальный фильм, посвященный теме пагубных зависимостей и работе с близкими больных (созависимыми).