Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Одним из разработчиков пособия для православных библиотекарей стал проректор ЕДС

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В рамках XXV Международных рождественских образовательных чтений в Москве прошла научно-практическая конференция специалистов библиотек, работающих с фондами православной литературы. Тему НТК посвятили работе с православными книжными фондами в государственных библиотеках. В тот же день Издательский совет Русской Православной Церкви провел круглый стол с обсуждением выпуска учебного пособия «Основы библиотечного дела», в создании которого принял участие проректор по научной и учебной работе семинарии протоиерей Петр Мангилёв. Участники конференции проанализировали современное состояние и исторический опыт соработничества церковных и государственных библиотек, познакомились с передовыми тенденциями в организации библиотечной работы государственных библиотек. С докладом о повышении квалификации библиотекарей приходов Екатеринбургской епархии выступила заведующая отделом обработки и комплектования Православного информационно-библиотечного центра (библиотека семинарии) г. Екатеринбурга Г.В. Глазковая, которая рассказала о курсе методических семинаров, проведенных в течение прошлого года для библиотекарей приходских библиотек.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 