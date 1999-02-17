Одним из разработчиков пособия для православных библиотекарей стал проректор ЕДС

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В рамках XXV Международных рождественских образовательных чтений в Москве прошла научно-практическая конференция специалистов библиотек, работающих с фондами православной литературы. Тему НТК посвятили работе с православными книжными фондами в государственных библиотеках. В тот же день Издательский совет Русской Православной Церкви провел круглый стол с обсуждением выпуска учебного пособия «Основы библиотечного дела», в создании которого принял участие проректор по научной и учебной работе семинарии протоиерей Петр Мангилёв. Участники конференции проанализировали современное состояние и исторический опыт соработничества церковных и государственных библиотек, познакомились с передовыми тенденциями в организации библиотечной работы государственных библиотек. С докладом о повышении квалификации библиотекарей приходов Екатеринбургской епархии выступила заведующая отделом обработки и комплектования Православного информационно-библиотечного центра (библиотека семинарии) г. Екатеринбурга Г.В. Глазковая, которая рассказала о курсе методических семинаров, проведенных в течение прошлого года для библиотекарей приходских библиотек.