Клирик алапаевского монастыря провел с полицейскими беседу о недопустимости хамства

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В целях повышения духовно-нравственного и культурного уровня сотрудников полиции и расширения их кругозора Общественный совет при МО МВД России «Алапаевский» организовал для личного состава занятия, осуществляемые в рамках проекта «Университет культуры». Беседу о «коррупции, хамстве и иностранных агентах» провел представитель Общественного совета при Алапаевском ОВД помощник настоятеля мужского монастыря в честь Новомучеников Российских отец Серафим. Он констатировал, что в органах внутренних дел, как и в иных структурах российского общества, существует проблема неуважительного отношения к людям, и призвал уважать человеческое достоинство собеседника. Была затронута и тема деятельности зарубежных религиозных организаций, разрушающих созидательные традиции, культуру, вероисповедания и порядок в обществе в целом.