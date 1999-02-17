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«Студенческий десант» объединил на футбольном поле полицейских, монастырскую братию и молодежь

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». На территории оперативного обслуживания МО МВД России «Алапаевский» провели традиционную акцию «Студенческий десант», в которой принял участие и представитель Общественного совета - клирик мужского монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской иеродиакон Серафим (Шанин). В турнире по мини-футболу, организованному полицейскими на стадионе «Центральный», приняли участие три команды: полицейских, общественного совета при Алапаевском ОВД и воспитанников военно-патриотического клуба «Алапаевцы». Открывая соревнования, помощник начальника отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Валерий Суховых напомнил о прошедших мероприятиях акции «Студенческий десант», рассказал о работе сотрудников ОВД и призвал всех к здоровому образу жизни. В борьбе за звание лучшей команды футболисты продемонстрировали волю к победе и показали яркую, зрелищную игру. В итоге победителем стала команда сотрудников МО МВД России «Алапаевский». По окончании матча старший инспектор группы по работе с личным составом капитан внутренней службы Сергей Загуменных провел церемонию награждения: все команды-участницы получили почетные грамоты, а команда-победитель - главный кубок.

 
 
 

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